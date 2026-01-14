賴瑞隆贏邱議瑩不到1%！醫：又會抱著小孩哭
[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選，綠委賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩平均民調成績為55.995%，在4人中拿下第一名，贏得初選，另外3位參選人的平均民調成績為：邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。精神科名醫沈政男說，賴瑞隆本來可以贏邱議瑩更多一些，從民調結果來看，似乎他小孩的事情有影響到一些，但如今還是勝出，應該又會抱著小孩哭了。
沈政男說，民調數據看起來跟先前山水民調公布的差不多，因為三家初選民調之一就是山水。如他先前所說，賴瑞隆在此一初選民調領先柯志恩20%以上，乃因抽樣誤差，證據就是政黨支持度的綠營與藍白比例相當偏頗，所以說用這樣的民調來決定黨內候選人看似科學，其實就是搏杯的儀式行為。
沈政男說，真實差距應該是賴瑞隆與柯志恩的實力相差幾趴以內，證據除了2024的立委不分區選票政黨比例之外，民進黨幾個可能候選人的數據竟然差不多，甚至賴瑞隆只贏邱議瑩不到1%，這代表完全是政黨對決，選民對於民進黨派誰來選高雄市長沒有明顯偏好，而高雄的綠營與藍白政黨比例，差距會到20%嗎？所以說，2026高雄市長一戰，勝負取決於中間選民！中間選民的年齡、性別與地緣分布，以及他們關注什麼，是兩黨候選人的選戰重心。
