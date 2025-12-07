賴瑞隆跟「受害女童媽」當面道歉：感謝願意與我見面

賴瑞隆遭爆出兒子在學校霸凌同學，受害者多達3人。（圖／東森新聞）





民進黨立委賴瑞隆近日因8歲兒子遭指控追打女童、堵廁12分鐘並嗆聲「出來就打死你」等霸凌行為，備受外界關注。面對連日來的爭議與外界質疑，賴瑞隆也召開記者會再次說明，並於7日晚間強調自己已親自向受害女童母親道歉。

針對外界流傳兒子在前一所學校也因霸凌而轉學的說法，賴瑞隆澄清並非事實，強調轉學是基於他身分特殊，讓孩子在校感受壓力，因此才為孩子尋找較沒有困擾的學習環境。他呼籲外界不要將8歲孩子妖魔化，過度渲染的不實訊息已對孩子造成傷害。

不過受害女童家長接受媒體訪問時指出，日前校方舉行協調會，賴妻從頭到尾並未道歉，態度彷彿「高官視察」，且對於希望賴家小孩停止辱罵的要求置之不理，使座談會不歡而散。對此部分，賴瑞隆在記者會上並未正面回應，但表示會親自帶孩子並尊重女童母親希望兩名孩童避免接觸的要求，承諾學期末前不再讓兒子到校。

而賴瑞隆也在7日晚間於臉書發文表示，稍早他已與女童母親見面，當面表達「深刻的歉意」，並感謝對方願意溝通，「身為爸爸，我有責任更深入瞭解並面對孩子的情況。從事政治工作，我也有責任讓社會看到一個更成熟、願意處理問題的態度。今天的溝通讓我更清楚孩子之間的互動、家長的期待，以及後續我應該努力的方向。」

賴瑞隆也承諾，將持續與家長及學校保持良好溝通，「再次感謝女孩媽媽願意與我見面，共同完成對話，讓我們的孩子都可以在更友善、更安全的環境中成長。最近的事，讓我和我的家人都有更多的成長，我也會更精進自己面對事物的態度。至於其他過多的指控跟詮釋，希望可以到此為止，還給小孩更多成長和學習的空間。」

