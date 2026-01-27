賴瑞隆轟藍白擋國防預算 高喊「挺台灣」：投資軍購=撐住南部經濟

即時中心／廖予瑄報導

國民黨與民眾黨今（27）日再次聯手封殺國防特別預算條例。對此，民進黨立委賴瑞隆就在臉書發文指出，在立法院占多數的藍白兩黨不斷阻擋台灣國防的準備，「阻擋台灣自我防衛的能力」；他說，國防特別條例不僅是國防軍購，也是投資台灣軍工產業，並痛批藍白阻擋台灣自我防衛的能力，以及高雄產業升級與經濟發展的活水，「守住國安，也要顧好經濟；挺住台灣，更要撐住南部。」

「今天，國民黨與民眾黨第10次聯手，封殺了攸關台灣國家安全與自主防衛的關鍵國防特別預算條例」，賴瑞隆表示，台灣世界各國在面對地緣政治的嚴峻挑戰時，都深知「和平靠實力」、「避戰唯有備戰」的道理，「然而立法院多數的藍白兩黨，卻不斷阻擋台灣國防的準備。」

藍白再度於立法院程序委員會封殺國防特別條例。（圖／民視新聞）





接著，賴瑞隆提到，台灣是否有自我防衛的決心，並要如何與民主盟友共同防衛自由的堡壘，「全世界都在看」；其中，國會的態度是最明確的指標，他直指，「看到南韓的前車之鑑，原本談妥的關稅優惠恐泡湯，稅率從15%暴增至25%」，都是對台灣的嚴重警訊，「影響將由全民和產業共同承擔。」

此外，賴瑞隆也表示，自己在這段時間內，走進高雄的工業區、加工廠，並接到許多勞工朋友的電話，「大家都在擔心眼前的訂單能不能順利出貨，更擔憂台灣未來還能不能穩穩站在國際供應鏈上。」

賴瑞隆說明，事實上，行政院提出的國防特別條例，不僅是國防軍購，也是投資台灣軍工產業，「國防部已多次說明，其中有很大一部分是投資在無人機、無人艇等各式國內軍工產業」，因此這次的國防預算投資，也會牽動高雄在地產業的訂單及技術升級；另外，「台灣之盾」的系統整合工程，則是會用於面對新型態的作戰，「全面整合台灣國防現代化，也讓技術轉移、人才培育有更好的生態系。」

「阻擋國防預算，就是阻擋台灣自我防衛的能力，更是阻斷高雄產業升級與經濟發展的活水」，賴瑞隆痛批藍白，不顧國家安全及經濟，因此也再次呼籲2黨「回歸理性」，讓預算進入實質審查，「守護台灣的安全，也守護高雄產業的未來。」最後，他也說，守住國安，也要顧好經濟；挺住台灣，更要撐住南部，「這是我身為高雄民意代表，最基本、也最堅定的責任。」

