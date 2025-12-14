賴瑞隆辦政見說明會獲熱烈迴響 康裕成、各區議員到場力挺

南部中心／呂彥頡、莊舒婷 高雄市報導

立委賴瑞隆１３日舉辦〝來呦！隆作伙〞說明會，現場吸引超過千人共襄盛舉，包含議會議長康裕成、各區議員等人，都到場力挺，賴瑞隆透過簡報，說明自己過去的努力和未來政見，獲得熱烈迴響。





立委賴瑞隆舉辦說明會，與到場鄉親和議員等支持者高喊當選口號。（圖／民視新聞）現場人員：「賴瑞隆當選賴瑞隆當選，高雄加油高雄加油。」立委賴瑞隆與議長康裕成及多名議員同台，眾人排成一排，高舉彼此牽起的手，大聲喊出口號。現場人員：「賴瑞隆當選高雄加油。」有意角逐民進黨高雄市長黨內初選的立委賴瑞隆，13日下午在高雄舉辦〝來呦！隆作伙〞說明會，內容包含，亞灣3.0、運輸路網建設、AI智慧廊帶等等，現場湧入上千名支持者，議員們也到場送暖。立委（民）賴瑞隆：「來爭取鄉親們的支持跟認同，今天也特別謝謝所有的鄉親們，特別裡面有四大團體的企業家們，也都站出來聽瑞隆的一個說明，那期盼我們一起努力，在1月12號的初選跟大選都能夠順利過關。」

立委賴瑞隆舉辦說明會，吸引近千名支持者到場。（圖／民視新聞）立委賴瑞隆把握機會與鄉親互動，大方握手合影，展現親民作風，並透過簡報，說明過去的努力以及未來政見，賴瑞隆強調，將透過謙卑請益，把更多來自產業與地方的建議帶到政策規劃中，也讓高雄走得更堅定。立委（民）賴瑞隆：「當我有了完整的十年訓練，當我有了完整的十年的立委經驗，這一棒該我接起來的時候，我跟議長跟我所有團隊，跟所有里長跟所有的鄉親們，我們都做好準備了。」立委（民）賴瑞隆：「我媽媽以前在市場賣肉粽，後來改賣水果，所以我從小就跟著他們四處奔波。」賴瑞隆說自己是市場小孩，小時候跟著家人在攤位之間奔走，長大後，則是為了大家的生活四處奔波，在場鄉親紛紛給予賴瑞隆大力支持，也讓說明會圓滿成功。

