賴瑞隆造勢！痛批藍白惡修《財劃法》 再酸韓國瑜愛情摩天輪

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（前排中），4日傍晚在高雄鳳山辦大造勢。（任義宇攝）

現場萬人湧入會場。（任義宇攝）

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（左六），4日傍晚在高雄鳳山辦大造勢。（任義宇攝）

現場萬人湧入會場。（任義宇攝）

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，4日傍晚在高雄鳳山辦大造勢，除了立委好友相挺之外，連屏東縣長周春米也現身站台，可以說是大咖助陣；賴瑞隆說，自己出身平凡家庭，沒有顯赫背景，也不是政治世家，唯一信念就是把高雄建設得更好；他也感謝鄉親一路栽培，讓他從國會助理、市府局長走到立法院，懇託民眾做他的後盾，未來持續為大高雄打拚。

賴瑞隆回顧，謝長廷、陳菊、陳其邁3位市長為城市奠定重要轉型基礎，從形象翻轉到命運改變，再到建立光榮，都是一棒接一棒累積而成。他指出，自己擁有10年市政與10年立委經驗，為高雄爭取超過6000億元建設經費，並連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，這些成績都是可以被檢驗的具體成果。他強調，每天南北奔波、一步一腳印，心中始終放著高雄人的期待。

廣告 廣告

談及政策主張，賴瑞隆說，初選以來與各區里長於38區走透透，辦超過200場的說明會，提出12場完整政見願景，同時也提出更貼近民生的社會政策，包括成立育兒基金，將生育津貼提高至5萬元並贈送孕哺枕；敬老政策方面，則主張將敬老卡點數提升至1萬5000點並擴大使用範圍，讓長輩生活更安心。

對於當前國會情勢，賴瑞隆直言，藍白在立法院的作為已對國家治理與地方建設造成衝擊，「尤其柯志恩主導惡修《財劃法》，使高雄年預算減少200億，嚴重影響城市發展。」

賴瑞隆說，「高雄人不是沒給國民黨機會，但國民黨卻是愛情摩天輪、走進中聯辦，吃碗內看碗外，讓高雄人很失望。所以咱高雄人用民主擱來一次，好家在我們選擇陳其邁市長，才讓高雄繼續進步發展，你們說對不對！」

最後，賴瑞隆強調，高雄需要一位能團結各界、穩健理性、延續市政成果的市長。他不只是準備好，更早已參與高雄的進步改變；未來將承擔更大的責任，穩健接棒，帶領高雄邁向下一個黃金10年，懇請市民支持，讓他接棒陳其邁市長，將高雄的未來擔起來，守住高雄、守護高雄。

【看原文連結】