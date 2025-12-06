賴瑞隆道歉止血為何沒用？黃揚明點出關鍵：搞錯事情方向

表態角逐民進黨高雄市長初選提名的綠委賴瑞隆，8歲兒子被爆涉校園霸凌，引發議論；他昨日親自出面開記者會，表示感到很自責也很抱歉；但是受害家長則再怒控，新聞爆發後對方一句道歉都沒向他們說。對此，媒體人黃揚明表示，危機處理最重要的就是要能「止血」，賴瑞隆記者會開完卻還是無法讓爆料停止，如果這把火止不住，可能會讓許多有孩子的家長，無法接受讓賴瑞隆成為高雄市的「大家長」。

綠委賴瑞隆，8歲兒子被爆涉校園霸凌，引發議論。（圖取自賴瑞隆臉書）

黃揚明5日在臉書發文表示，賴瑞隆可能沒想到，就在距離初選不到1個半月之際，被爆孩子在學校霸凌同學的負面事件。雖然賴瑞隆出面道歉止血，但向媒體爆料的受害學生家長再爆，新聞爆發後，賴一句道歉都沒向他們說。

黃揚明直言，危機處理最重要的就是要能「止血」，賴瑞隆記者會開完卻還是無法讓爆料停止，可見搞錯事情的方向。當然，如果賴瑞隆一開始能搞清楚，就不會變成現在這個狀況了。

媒體人黃揚明。（圖/中天新聞）

黃揚明指出，這事件之所以會被放在輿論討論，不是因為年幼的孩子犯錯，而是家長處理的態度不佳。校園霸凌成為許多人成長時的惡夢，最能引發群眾共鳴的是「校方偏袒、霸凌方有特權」等要素。

黃揚明以今年7月揭露師大女足不當抽血事件的吹哨者簡同學為例，指出簡同學在記者會上哽咽地說，她的父親得知此事對她說：「怪爸爸沒權沒勢，沒有背景，才讓你們被欺負這麼久。」讓許多底層出身的家庭感同身受。

同樣的，黃揚明強調如果賴童案中，校方確實有因不想得罪立委（未來可能的市長），導致處理消極、甚至偏袒情事，民怨恐更高漲。賴的市長之路，也可能被迫中途下車。

在台灣政壇父親為兒道歉的，黃揚明直言，多數是孩子已經成年的案例，如前立委余天數度為余祥銓的不當舉措道歉，比較近期的案例則是前國防部長邱國正為兒召妓事件道歉。孩子未成年釀禍的案子較少見，不可諱言的，賴瑞隆初選領先態勢，確實會因此受挫，只是受傷的程度有多重的差異而已。

