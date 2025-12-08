賴瑞隆道歉沒用？名醫直接斷言：高雄市長之路已經夢碎

民進黨高雄市長可能參選人、綠委賴瑞隆遭爆料其小孩涉校園霸凌，他7日下午透過鏡頭向受害女學生父母道歉，還哭著對自己兒子說對不起；晚間則表示他已和女童母親當面致歉意，希望指控到此為止，但仍被輿論砲轟。對此，精神科醫師沈政男直接說了，賴瑞隆的高雄市長之路已經夢碎，藍委柯志恩勝算再添一成。

沈政男直接說了，賴瑞隆的高雄市長之路已經夢碎。（圖/資料照）

沈政男今天（8日）在臉書發文表示，自己就直接說了：賴瑞隆的高雄市長之路，已經夢碎！接連兩次召開記者會，代表第一次沒處理好，而第二次，雖然掉了眼淚，說要讓小孩轉學，甚至也在記者會後，在網路貼出了向受害者家長道歉的畫面，但給市民的觀感顯然不佳：沒有展現一個未來市長對於處理校園霸凌的高度。

廣告 廣告

沈政男指出，這事件發生在今年十月，受害者家長最近才向媒體爆料，事發後一開始該家長並不知道對方是高雄市長可能參選人，一直到向警方報案以後才發現，也就是說，該家長對於處理過程相當不滿意，而非試圖影響選情。

沈政男認為，柯志恩勝算再添一成。（圖/資料照）

沈政男認為，賴瑞隆召開記者會，身分固然尷尬，但重點還是要放在：如果我是高雄市長，這一起校園霸凌案要怎麼處理？結果賴的回應就只有掉淚與轉學。現在，事件爆發以後，這一個多月來的調查過程有什麼問題，包括學校處理與家長應對的方式，都會繼續曝光，如果有隱匿或者處理不公的情事被揭發出來，高雄市教育局首當其衝，將會被檢討，而賴瑞隆在記者會裡完全沒有檢討校園霸凌事件處理SOP，就只是像一個普通市民一樣掉淚與說要轉學，顯然不及格。如果證實，在這一個多月來的處理過程裡，賴瑞隆夫妻的應對有何不當，也會繼續傷害其形象。

即使賴瑞隆繼續參加初選，沈政男直言，綠營支持者也會把目光轉向其他三位黨內可能參選人，以免影響大局。賴瑞隆如果輸掉初選，剩下的綠委邱議瑩、許智傑與林岱樺，誰會衝上來？很快地，媒體就會有新的民調，大家拭目以待。

此外，對於國民黨的選情，沈政男分析，柯志恩的勝算再添一成！但柯還是相對低調，未提升攻擊力道。大家看前行政院長蘇貞昌說，「高雄市長輸給藍營，民進黨就包起來」，根本就是家天下的封建心態，幾位藍營政治人物紛紛開砲，但不見柯志恩的火力。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

◆若發現兒少遭受不當對待，請撥打保護專線：113

延伸閱讀

影/賴瑞隆道歉止血太晚了！馬德曝原因：犯3大錯

出門整天未回家！台中南屯53歲男被同事發現陳屍轎車內

限定優惠！超商咖啡加10元多1杯 特大濃萃美式買12送12