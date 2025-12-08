賴瑞隆道歉獲受害家長諒解 林岱樺、邱議瑩、許智傑反應曝光

有意角逐明年高雄市長的綠委賴瑞隆，近日遭爆其子女涉校園霸凌，他7日向受害家長道歉，並取得諒解，引發關注。賴瑞隆的初選對手林岱樺、邱議瑩和許智傑，今天（8日）也都針對此事進行回應。

林岱樺。

賴瑞隆今天受訪時表示，最近這段時間還是孩子的事情優先，所有政治人物都會遇到挫折困難，這也是他們政治工作的一環，犯錯改進、不好的檢討，未來持續在政治路上全力以赴把它做好，過程中做不好的持續改進，持續讓自己能夠做得更好。最重要還是讓孩子儘速安定下來， 讓孩子不要為了事件受到影響，因為競選和政治工作是一時的，但為人父母是一輩子的。

邱議瑩。

林岱樺表示，「孩子的媽媽追求事實的真相，不卑不亢的態度、寬恕包容的同理心，確實讓人動容。而真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護孩子的毅力和決心。」

邱議瑩說，這件事情賴瑞隆展現充分誠意，親自跟女童家長見面，這點必須對他予以肯定，雙方家長達成協議和共識，也應該讓這件事情趕快落幕，未來兩位學童身心靈的輔導，學校後續該做的工作，還是要督促學校早日落實、完成。

許智傑。

許智傑認為，賴瑞隆已經展現誠意致歉，也已和對方家長和解，這件事就不需要再過度延伸，現在最重要的是輔導小朋友的身心健康，也請大家給小朋友一點空間。

