賴瑞隆遲未拜訪邱議瑩、林岱樺 郭正亮：後面會有苦頭吃

民進黨正式提名立委賴瑞隆參選高雄市長，將與國民黨立委柯志恩對決。前立委郭正亮分析，賴瑞隆目前尚未拜訪黨內初選對手及高雄市議會黨團，動作相當緩慢，與提名台南市長的立委陳亭妃形成強烈對比，他認為賴瑞隆在後續整合上將面臨困境。

郭正亮。(圖/中天新聞)

民進黨中央黨部21日正式提名賴瑞隆參選高雄市長，賴瑞隆在賴清德總統、高雄市長陳其邁及各位戰友見證下，正式接受提名。賴瑞隆感謝高雄市民的託付，也特別感謝立委邱議瑩、許智傑、林岱樺等3位初選對手展現高度與團結，讓自己得以承擔重任，爭取服務全體市民的機會。賴瑞隆並許下「4個第一」承諾，目標與市民攜手延續高雄光榮，開創下一個嶄新的黃金10年。

郭正亮在今（22）日中天節目「大新聞大爆卦」中表示，賴瑞隆的動作很慢，目前尚未去拜訪民進黨高雄市議會黨團，以及初選的對手邱議瑩與林岱樺。他指出，相對於賴瑞隆，陳亭妃則是個會「三十顧茅廬」的人，就算被拜訪對象不喜歡，她依舊會不斷去拜訪。

賴瑞隆。(圖/中天新聞)

郭正亮進一步說，賴瑞隆顯得尷尬、不好意思，但在初選支持度只贏邱議瑩0.6個百分點，他不相信邱議瑩對此會感到高興。他表示，初選結果公布後，邱議瑩第一時間表示初選結果沒有作弊，但其實高雄人都不相信。

郭正亮強調，賴瑞隆目前尚未拜訪最敏感的2位對手邱議瑩和林岱樺，但這其實是早該做的事，因此他懷疑，賴瑞隆可能遭到拒絕。郭正亮直言，賴瑞隆不像陳亭妃一樣會直接不斷去拜訪人，因此在後面會有苦頭吃。

