賴瑞隆還有戲？綠營高雄市長4搶1 謝寒冰預言這人出線：背後有大靠山

2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，各黨派都在備戰狀態，民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，目前立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態角逐，形成4搶1的局面，而國民黨方面則是由立委柯志恩出戰的機會最大。對此，媒體人謝寒冰在節目《新聞大白話》預言，綠營這人出線的機會最高。​

​​有意角逐2026高雄市長的綠委賴瑞隆，日前遭爆其8歲小孩涉校園霸凌案，賴瑞隆為此2度召開記者會，哽咽向受害學生及家長道歉，風波不斷延燒，也讓外界關注賴瑞隆是否有可能就此掉出角逐高雄市長的領先行列。

對此，謝寒冰表示，即使賴瑞隆出這麼多包，同為新潮流的黨主席賴清德還是力挺他，所以就是硬要賴瑞隆上。邱議瑩現在這邊就是壁壘分明了，他質疑邱議瑩背後是前總統蔡英文、陳水扁、前行政院長蘇貞昌，然後對上賴清德的新潮流大軍。

謝寒冰認為，最終賴瑞隆出線的機會比較高，因為黨機器被他們抓在手中，現在黨是新潮流當家做主，所以就算對手背後有蔡英文、陳水扁、蘇貞昌，那又怎樣，負責操作的操盤人是他們。因此賴瑞隆機會比較大。

謝寒冰表示，其實對柯志恩來講，她最希望邱議瑩出線，她們兩人互打，可以把民調升溫拉很高。賴瑞隆相對基本上沒有什麼特別的表現，所以也不容易找出什麼東西，但是也是拜選舉之賜，他最近這幾月有很多東西可以給人家打。所以對柯志恩來講，就是穩穩地走她自己的路，讓民進黨自己內部去扯。

