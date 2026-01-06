賴瑞隆開噴韓國瑜慘了！56秒自嗨影片瘋傳 遭網全群嘲

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的綠委賴瑞隆日前舉辦造勢晚會，多位綠委、議員、里長相挺，他慷慨激昂表示只有他才能贏藍委柯志恩、他才是國民黨最怕的人，更砲火全開開槓立法院長韓國瑜。相關影片一出，再度引發網友熱烈討論。

賴瑞隆4日舉辦「真誠無畏之夜」造勢晚會。（圖取自賴瑞隆臉書直播YT）

賴瑞隆4日舉辦「真誠無畏之夜」造勢晚會，他在致詞時強調「我們高雄人心頭要抓乎定（不要動搖），自去年5月以來，每一份民調賴瑞隆都是第一名，賴瑞隆是唯一全部都贏柯志恩的人。所以我才是國民黨最怕的人選！我，賴瑞隆，是真正贏柯志恩的人，你們說對不對」。

民進黨多位政治人物出面力挺賴瑞隆。（圖取自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆更加碼開噴韓國瑜「高雄人不是沒給國民黨機會，但是國民黨卻是愛情摩天輪，吃碗內看碗外，讓高雄人很失望」。

這段56秒的談話影片一出，立即引發網友熱議，許多網友粉專《新聞龍捲風》留言表示「先好好管理家庭、教育好孩子吧！修身、齊家都做不到，如何管理好一個大縣市呢」、「連家裡的小孩都管不好，如何管理大高雄，好了不要再吹牛了」、「有夢最美，你才是高雄人最怕的人」、「中國大陸以及國民黨怕不怕你我是不知道，但學校老師家長們一定超級怕你」、「高雄人果然愛這一味」。

