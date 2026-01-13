賴瑞隆陪林俊憲掃街 陳亭妃：我長期和人民站在一起

陳亭妃站在路口拜票，遇到熱情支持者對她比讚，她立即比讚回應。（郭良傑攝）

民進黨台南長初選民調將在14日晚間舉行，在高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆13日下午立刻到台南陪同參選人林俊憲掃街，另一候選人陳亭妃回應，台南跟高雄的狀況不一樣，她長期在各媒體和機構的民調都領先，電話民調就是組織動員，她在1月11日完成37區「鐵馬行動前進市府」時所展現的人氣，顯示她長期和人民站在一起，那才是民意的展現，才是最扎實的，她籲請市民要唯一支持陳亭妃。

陳亭妃強調，她與人民的接觸長期以來是永遠在身邊，不是為了選舉才來動員，不是臨時抱佛腳，是扎扎實實一手一手的握，一票一票的拜託，這才是她的底氣，把握最後這一兩天，請支持者在明天在家顧電話，這是最重要的。

陳亭妃13日上午偕同市議員周麗津及競選團隊，前往南區金華市場向市民拜票，下午再轉往北區的中華西路、和緯路口拜票，挺她的議員蔡秋蘭等人也透過簡訊催票，懇請市民用一通電話、一個關鍵答案「唯一支持陳亭妃」為台南寫下歷史新頁。

陳亭妃指出，她的「女力市長・鐵馬精神」行動，踏遍大台南37個行政區，騎乘超過510公里，用一步一腳印的方式傾聽民意、回應市民期待。她會把這一路累積的正能量，帶進台南市政府，將「鐵馬精神」深入地方、用「女力市長」改變台南、「行動政府」解決人民需求，讓台南更好。

陳亭妃強調，關鍵時刻需要關鍵力量，一通電話、一個答案，就能寫下歷史，讓台南在400年來，誕生第一位女性市長，為市民顧家、為台南打拚。

