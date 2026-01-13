賴瑞隆險勝初選！媒體人點他選戰有1大罩門

▲民進黨高雄市長候選人確定由立委賴瑞隆出線。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果昨（13）日出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，媒體人謝寒冰表示，相較邱議瑩，賴瑞隆過去的話題並不多，這次出現小孩子的事情才凸顯他危機處理能力似乎滿糟糕的！未來就看選戰走下去，他會不會失誤，反被對手攻擊？不管怎麼樣，總統賴清德這次還是壓過了黨內的扁系、英系、蘇系。

謝寒冰昨上《新聞大白話》指出，賴瑞隆會勝出沒什麼好奇怪，反倒是差距這麼小，讓人意外。本來以為差距大一點，會好看一點，但賴瑞隆贏這事沒什麼好意外，其他3位候選人也都表態支持。

謝寒冰提到，現在看起來好像高雄的大家整合了，可是真的是這樣嗎？2018年陳其邁初選勝出時，其他候選人也都說要團結、要支持，可是到了真正在選舉的時候，好像並沒有展現出這樣的氣勢，所以未來的發展還有待觀察。

謝寒冰認為，賴瑞隆當然不像邱議瑩那麼有話題性，相對來講，賴瑞隆過去話題並不多，這次突然冒出來小孩子的事情。其實從賴瑞隆處理他小孩子的事情，可以發現這個人的危機處理能力滿糟糕的，到最後明明事情已經要平息了，賴瑞隆還自己回馬槍再挑起一次，搞得很難看。但儘管這麼難看，最後還是賴瑞隆出線。

謝寒冰直言，未來在選戰的時候，賴瑞隆這一類的錯誤決策，搞不好會更多。因為選戰越激烈，很多東西都需要他做出即時的反應，到時候就看賴瑞隆的反應如何，會不會出現失誤，被對手抓到弱點來攻擊？但不管怎麼樣，賴清德這次還是壓過了扁系、英系、蘇系！

