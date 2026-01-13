賴瑞隆險勝的世代密碼：一場高雄綠營民調的微差決戰

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

■ 民調制度設計下的「技術性勝出」

2026 高雄市長民進黨初選，表面上是賴瑞隆以不到 1 個百分點險勝邱議瑩的結果，其實是一場由制度設計、世代結構與政黨認同交疊後算出來的勝負。這次初選採用電話民調，由四位綠營候選人分別對上國民黨柯志恩，比較各自在對比題中的支持度高低，取平均作為提名依據；真正被量化的是「誰最能守住高雄」，而不是誰在黨內最受歡迎。

2026 高雄市長民進黨初選，賴瑞隆以不到1個百分點險勝邱議瑩。（圖／賴瑞隆臉書）

從公開與內參數據來看，一整年下來，四位綠營人選在互比民調上的格局始終緊咬：賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺多次互有領先，許智傑則偶有「黃金交叉」的高峰，但整體仍較為偏弱，難以在互比題上穩定突破一成多到兩成。

真正拉開差距的，是在「四綠對一藍」的對比題裡，賴瑞隆相較其他三人，領先柯志恩的幅度平均略大、波動略小。這種差距在單一民調中可能只有幾個百分點，但累積在一整年的趨勢上，就足以在最後的制度運算裡，換得那 0.6 個百分點的技術性勝出。

從方法的角度看，這套設計強調的是勝選機率而非黨內熱度。高雄對民進黨而言屬戰略城市，提名時自然會偏向選擇在對比柯志恩時最穩定的候選人，以降低翻盤風險；從政治社會的角度來看，這也帶來另一層張力：基層支持者可能感受到「自己心目中最有感的候選人」，輸在一個自己未必認同的問卷設計上。這是高雄初選裡，數字之外的矛盾。

■ 年齡結構與政黨認同：誰掌握了關鍵選民

把互比與對比題再往下拆，可以看出真正的戰場不只在候選人之間，而是在不同世代與不同政黨認同的群體之間。年齡結構方面，20–29 歲與 50 歲以上，是支持差異與變化最大、最值得關注的兩個年齡帶。

在較早期的民調裡，林岱樺在 50–59 歲與 70 歲以上的支持度明顯領先，展現長期地方服務在傳統綠盤與年長選民中的優勢；邱議瑩則在 40–49 歲與 20 多歲較占上風，與其高聲量、強監督形象相互呼應。賴瑞隆一開始較為平均，主要優勢集中在 60–69 歲的穩健支持族群。

到了 2025 年底與 2026 年封關前，年齡版圖出現微妙重排。部分內參民調顯示，賴瑞隆在 30–39 歲與 40–49 歲的支持度逐步提高，來到約四成左右，顯示中生代上班族愈來愈買單他的市政專業與接班敘事。

同一時間，林岱樺受到政治獻金、助理費等爭議影響，中高齡選民對其信任感出現下滑，使她在 50 歲以上的原始優勢逐步消風。至於 20–29 歲的年輕選民，對於賴瑞隆子女涉校園衝突的事件特別敏感，相關調查也顯示，他在這一帶的支持確實有明顯回落，成為整個年齡結構中變動最劇烈的一塊。

若再疊加政黨認同來看，差異更加清楚。封關前幾份內參調查指出，賴瑞隆在民進黨支持者與無政黨傾向者兩個群體中，同時拿下最高的互比支持度，是四位人選之中少數能「橫跨鐵綠與中間」的候選人。邱議瑩則在民進黨支持者群體中展現強烈凝聚力，黨內支持度曾被測得超過八成，但在無政黨傾向與中間選民中的吸引力相對較弱。

這種結構十分典型：一位候選人在核心支持者之中擁有壓倒性優勢，卻在外圈遇到天花板；另一位在核心圈略遜一籌，卻在外圈擁有更好的延展性。最後由誰出線，很大程度取決於制度將權重壓在何處。

■ 聲量、好感度與「技術性勝負」之後

將輿情與民調放在一起觀察，可以看到另一組對照。邱議瑩是四位候選人中聲量最高、與高雄民進黨公職社群互動最密集的人物，在動員型支持者與深綠基本盤中具有強烈的凝聚效果，但輿情數據顯示，她的網路好感度卻長期偏低。賴瑞隆則屬於「低聲量、高好感」類型，在政見會中主打市政專業與延續現任市府路線，對中性選民與青壯年上班族的吸引力相對較強。

許智傑代表的是另一種結構：在高知識族群、科技業、部分年輕選民與傳統基層中，都有一定比例的支持，但版圖過於分散，難以在任何單一族群形成壓倒性高峰，因此在互比民調中始終缺乏關鍵性的突破。這樣的情況提醒觀察者，支持的深度與集中度，與總量同樣重要；一位候選人在多個族群中各拿一成，看起來面面俱到，卻未必能在實際的政治競爭中取得優勢。

正式初選民調顯示，四位候選人對柯志恩的平均支持度全部超過半數，且賴瑞隆與邱議瑩都落在五成五附近，差距不到 1 個百分點。

從方法論角度看，這可以視為誤差範圍內的技術性勝負；從政治效果來看，則意味著每一方都足以主張「只差一點」，在選後談判中維持各自的政治籌碼。對高雄民進黨而言，真正的關鍵不在於賴瑞隆贏了多少，而在於如何說服不同世代、不同派系與不同政黨認同的支持者，將這場微差初選視為集體風險評估的結果，而不是某一派勝出、某一派受挫的零和賽局。

從民調的角度看，數字說完了一半的故事，另一半，將在選後整合與正式市長選舉投票率的表現裡，才會真正浮現。

