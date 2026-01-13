賴瑞隆險勝邱議瑩！綠高市黨部發聲「選後團結」非口號

民進黨昨天進行高雄市長初選民調，並在今（1/13）天中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取得黨內提名權。施書瑜攝



民進黨高雄市長初選結果今（1/13）出爐，立委賴瑞隆險勝邱議瑩，獲黨提名參選下屆市長。高市黨部主委黃文益表示，初選展現黨內民主制度成熟運作，4位候選人秉持君子之爭精神。他強調，「選後團結」不只是口號，而是具體行動，市黨部將持續扮演整合平台角色，凝聚力量迎戰2026選戰，爭取市民信任，延續高雄發展光榮。

民進黨昨天進行高雄市長初選民調，並在今天中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取得黨內提名權，意味著2026市長之戰正式進入進入「賴瑞隆對決柯志恩」的主戰場，外界憂心初選後黨內整合速度。

對此，高市黨部主委黃文益強調，「選後團結」不只是口號，而是具體行動，市黨部將持續扮演整合平台角色，凝聚黨內共識，發揮最大效益，爭取市民信任，確保賴瑞隆能帶領民進黨贏得2026年最終勝利。

他進一步指出，民進黨在提名制度、民調機制及選務流程上均嚴格遵循黨內規範，確保制度公信力，讓候選人負責任地向市民說明政見與施政藍圖，由市民做出最符合高雄發展的選擇，延續高雄光榮。

黃文益說明，未來的選戰不僅是市長一役，也涉及議員與里長選舉，市黨部將與市長參選人、各區議員及基層里長緊密合作，形成完整戰力，從市長選戰到議會席次，共同爭取最大勝利。

