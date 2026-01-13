賴瑞隆險勝高雄初選出線 今晚赴台南陪林俊憲車掃打造「南高連線」

民進黨高雄市長初選昨日出爐，立委賴瑞隆以不到1個百分點險勝，將代表民進黨參選2026年高雄市長。同黨三位參選人邱議瑩、林岱樺、許智傑發表聲明，表態支持黨提名人選。賴瑞隆勝出後，今下午5點火速趕赴台南，陪同同屬新潮流系的立委林俊憲車掃，展開「南高連線」。

林俊憲辦公室今發出「南高連線，幸福實憲」聯合記者會採訪通知，強調台南與高雄是一水相隔的兄弟城市，在環境保護、經濟發展、交通議題、防疫救災上，都需要跨境合作治理。若兩人能通過初選與大選考驗，將維持既有「南方治理平台」機制，為台南與高雄共457萬人推動進步政策。林俊憲與陳亭妃的「憲妃大戰」將於明日晚間進行民調，結果備受矚目。

廣告 廣告

面對賴瑞隆出線，國民黨高雄市長參選人柯志恩今在立法院表示「感覺肩膀變輕鬆」，終於知道對手是誰。她恭喜賴瑞隆，並向其他三位參與初選的立院同事致敬，強調未來將是她與賴瑞隆的對決，甚至可說是「柯志恩對決新潮流」。

柯志恩表示，高雄市長選戰將是以小博大、逆轉勝的方式，透過不同政見及行為爭取認同，展開「君子之爭」。她也說，終於可以讓高雄市容只剩兩個不同人的看板，而非都是民進黨看板。

談及選戰資源，柯志恩坦言黨中央因黨產凍結，早就靠候選人自己，但她強調「不是只有錢才能辦事」，將在有限資源下提出讓人民認同的政見。她預計3月提出一連串政見，強調「比資源比不上，但比人氣、比底氣，絕對有辦法勝選」，市民最需要的不是誰錢多、資源多，而是誰能提出最好的政見。

更多品觀點報導

綠營初選民調開跑 王世堅高喊「我信賴不信邪」意有所指？

民進黨昨是今非？ 評社維法與國安法修法的憲政危機

