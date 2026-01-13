賴瑞隆險勝！媒體人：柯志恩一搏機會來了
[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選即將在年底登場，民進黨內初選戰火全面升溫，其中南台灣戰況尤為激烈。民進黨高雄市長初選今（13）日上午揭曉結果，立委賴瑞隆在4強角逐中，以些微差距脫穎而出，險勝邱議瑩，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。不過，媒體人羅旺哲觀察到，感覺初選後，還是很有戲，直言「柯志恩的機會來了？」
民進黨中央日前陸續公布多個縣市的提名人選，在嘉義縣、台南市與高雄市等競爭白熱化的選區，自昨日起陸續啟動民調初選。高雄方面，由邱議瑩、賴瑞隆、許智傑與林岱樺4名立委同場較勁。根據中央黨部公布的民調結果，賴瑞隆以55.9995的支持率位居第一，邱議瑩以55.3807緊追在後，許智傑與林岱樺則分別拿下51.9022與50.5986，差距相當接近。
民進黨隨後發表聲明指出，初選作業全程由副秘書長何博文與4位參選人共同見證，流程公開透明，確保公平公正。初選落敗的林岱樺與許智傑也先後發聲祝賀賴瑞隆，林表示將持續以立委身分為高雄爭取建設；許則強調，綠營將團結一致，為高雄的發展共同努力。
賴瑞隆在回應中表示，初選結束並非終點，而是責任的開始，感謝黨內3位同志的付出，未來將以團結為目標，共同守住高雄。面對綠營人選正式出線，國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪時先表達祝賀，隨後直言，接下來的選戰可視為「與新潮流的對決」，對方擁有龐大資源，她將藉「以小搏大」的策略迎戰，強調以人民為後盾，靠政見與行動爭取支持，打一場君子之爭。
媒體人羅旺哲則在臉書引述相關報導直言，整體局勢「仍然很有戲」，甚至拋出疑問：「柯志恩的機會是不是來了？」隨後他在留言區補充，初選結果差距極小，留下相當大的想像空間。羅旺哲在回覆網友時還提到，高雄還是民進黨勝選機會偏大，但如果是賴瑞隆的話，柯志恩有一搏的機會；同時他也強調，選舉充滿變數，保留一些評論空間，才不會翻車。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
柯文哲撞名馬年太歲！命理師示警「這2字」要當心 曝化解之道
關鍵一役在高雄！醫見民調斷言「他」出線：與柯志恩伯仲之間
柯文哲跨界出家？撞臉泰劇《絕廟騙局》住持 網集體錯亂：很出戲
其他人也在看
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 41
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 106
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 16
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 59
【重磅快評】高雄掀開潘朵拉之盒 西瓜、蓮霧只是前菜
國民黨高雄市長參選人柯志恩曾調侃，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。民進黨高雄市長初選預計明天揭曉，不論西瓜或蓮霧皆已今非昔比，藍綠港都之役將進入正規軍大戰，如果初選是「刀刀見骨」，大選必是「刀刀斷骨」，柯志恩必須先練好「金鐘罩鐵布衫」。聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 7
突破重圍！賴瑞隆初選勝出 將披綠袍競選高雄市長
首次上稿：01/13 11:27更新時間：01/13 11:44（更新內文）即時中心／顏一軒報導民進黨高雄市長初選民調已於昨（12）日晚間順利執行完成，3家民調公司皆已成功取得問卷1200個有效樣本，中央黨部發言人韓瑩稍早公布，最終由綠委賴瑞隆擊敗邱議瑩、許智傑及林岱樺勝出。民視 ・ 3 小時前 ・ 10
資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投
政治中心／林靜、吳培嘉 台北報導備戰年底議員選戰，北市士林北投區，綠營除了現任五席、新人傳出只有紀政姪子、後港里里長紀建漢有意再挑戰；藍營現任四席，但陳重文有案在身添變數，因此新人參選爆炸，除了藍營青年賴苡任，資深無黨籍前議員林瑞圖，也決定交棒兒子林揚庭，他強調自己從4年前爸爸落選、就已已積極備戰。台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.民眾：「謝謝謝謝感謝大家喔。」舉辦寒冬送暖活動，親自送口罩和民眾搏感情，他是前北市資深無黨籍議員林瑞圖的兒子林揚庭，這回首次參選，士林北投議員。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「阿姨謝謝這是我的春聯，我是林揚庭林瑞圖的兒子再拜託。」送上"馬揚鴻圖"春聯，從父子倆名字各取一字、發揮創意，就是要讓民眾記住。資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「從爸爸沒有選上開始，我就是非常跟基層連結深厚，不是只有靠著我爸爸林瑞圖三個字，在跟大家接觸，台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.記者，爸爸有給你什麼建議嗎，他的建議很簡單，就是東西背了趕快自己去走，想辦法去把票找出來。」主打父子傳承、但就算是"政二代"，也不能只靠家裡資源。林揚庭父親林瑞圖，曾任六屆市議員、一屆立委，從政初期入民進黨、退黨後，多以無黨籍參政，但這回交棒，兒子披的卻是"藍營"戰袍。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「我兩年前就已經加入國民黨了，黃呂錦茹主委當然也是，非常認同年輕人出來參政，不可能我一個新人，一直用無黨籍這樣選下去嘛，因為沒有資源不好選。」坦言沒資源不好選，不過年底市議員選戰，藍營在士林北投4席現任，有案在身的陳重文能不能再選。還是未知數，而新人參選爆炸除了林揚庭，罷吳思瑤召集人賴苡任、前議員楊靜宇外，傳前國民黨發言人黃子哲，也有意再戰。台北市議員擬參選人（國）賴苡任：「就是全力以赴全力拚初選，目前我是勤走基層，我把士林北投七大市場，都已經都掃了好幾遍了，在地方也感受到，地方基層給我的反饋及溫暖，我相信在未來初選部分，我一定有信心一定可以順利出線。」資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「四加一就是提名方向的話，勢必就是我不會參加初選，直接無黨籍下去選。」綠營方面，外界評估現任五席連任機會大，紀政姪子、士林後港里長紀建漢，則有意捲土重來，以民進黨身分參選，年底士北區，勢必精彩。原文出處：資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投 更多民視新聞報導高雄第4棒！賴瑞隆初選前夕3區車掃 暖喊「上工即工作」盼港都更好黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了伊朗變局印證「獨裁者不會長久」 矢板明夫：下一個是中國民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
2026北市選戰布局！王世堅點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤比他強。黃暐瀚統計吳怡農、沈伯洋、苗博雅等9人名冊，直言卓榮泰參選「不可能」，並曝光民進黨40%防線的兩守兩攻戰略。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 29
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 13
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 1 天前 ・ 11
大洗牌！彰化54席縣議員8人「跳船」轉戰鄉鎮長 這區最多
年底五合一選舉將至，彰化縣54席縣議員中，至少已有8人計畫轉戰鄉鎮km1 長跑道，綠藍陣營皆有。民進黨已展開提名作業，針對全縣26鄉鎮市，將視最終登記結果採取「徵召」或「策略聯盟」方式靈活應對。目前民進黨在彰化縣僅有4席鄉鎮長，其中，林世賢（彰化市）、林世明（芬園鄉）、蔣煙燈（福興鄉）因兩屆任期屆滿自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 14
高雄初選邱議瑩合體黃捷、吳沛憶車掃衝刺 許智傑盼守住這一通電話
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導 民進黨今（12）日晚上將舉行高雄市長初選民調，高雄市長參選人、立委邱議瑩表示，下午的最後一個行程，將與年輕世代立委黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街，並公布車掃路線圖，將從三民區出發、一路前進鳳山，全力衝刺選情。 邱議瑩指出，車掃行程沿途歡迎市民揮手加油、為團隊打氣，也邀請支持者鎖定直播，一起為高雄的未來集氣。她強調，自己...匯流新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
快訊/民進黨初選結果出爐！ 賴瑞隆出線參選高雄市長
民進黨2026年大選高雄市長初選，參選者有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，昨晚進行電話民調。民進黨中央今（13）日公布最終結果，由賴瑞隆出線。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
台北松信選區戰況激烈! 三黨新人爭提名勤跑市場拜票
政治中心／綜合報導台北松信選區光在初選階段，戰況已經相當激烈，共要選出9個席次，國、民兩黨各有3位議員爭取連任。藍綠白三黨也都有新人出來爭取，勤跑基層拜票，民眾黨許甫9日連跑三個市場，國民黨的李明璇和民進黨郭凡，週日早上在市場強碰。熱情向長輩問好，曾擔任立委王定宇助理的郭凡，爭取代表民進黨，參選台北松信選區議員。週日一早，來到福德市場掃街拜票，巧遇想選同一區的國民黨前發言人李明璇。兩人握手寒暄，轉頭後立刻把宣傳小物，送到同一位民眾手上。松信選區光初選就競爭激烈，藍綠各有3位現任議員，民進黨新人郭凡對上捲土重來的前議員呂瀅瀅，形成5搶4局面。藍營李明璇外，同樣是前發言人的楊智伃，也有意參選。民進黨新人郭凡與國民黨李明璇在同個市場巧遇。（圖／民視新聞）台北松信議員擬參選人（民）郭凡：「我自己主要競爭對手，應該是瀅瀅姐，空戰陸戰要怎麼做結合，盡可能打開新人知名度，然後進而從初選中取得勝利。」台北松信議員擬參選人（國）李明璇：「主要是讓民進黨的席次，不要再多於目前現在的席次，國民黨保守估計，提5席的情況之下，再加一席民眾黨的許甫，在松信這個地方一起拿下六席。」國、民兩黨各有3位議員爭取連任，同時也有新人爭取提名。（圖／民視新聞）民眾黨前副秘書長許甫，前一天也連跑松山區三個市場，同黨、曾到民進黨中央黨部砸雞蛋，引發爭議的前林口黨部副主任李道翔，也有意角逐。許甫：「多席次的選舉之下，很難說有什麼禮不禮讓，或是有什麼藍白，合不合作的問題，全國最矚目的選區，因為新人競爭非常非常的激烈。」松信選區共有9席，6位議員爭取連任外，剩下三席，留給藍綠白三黨的新人們爭奪，戰況相當激烈。原文出處：台北松信選區戰況激烈! 三黨新人爭提名勤跑市場拜票 更多民視新聞報導綠營松信初選5搶4! 郭凡.呂瀅瀅勤跑市場掃街拜票瓜分票源? 許甫辭黨職拚松信選區 國民黨:同一陣線台北松信拚提名! 許甫偕妻陳智菡掃街 呂瀅瀅送紅包袋民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄打頭陣！今晚率先民調 邱議瑩懇託支持：可能一晚就做完了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導備戰九合一大選，民進黨縣市首長將初選的台南市、高雄市與嘉義縣，今（12）日開始民調，高雄今晚率先登場。對此，高雄市長擬參選人邱議瑩回應，有可能一個晚上就會做完了，因此拜託所有支持她的好朋友，務必要在家裡顧電話、接電話。民視 ・ 22 小時前 ・ 7
民進黨2026初選民調啟動！高雄市長決戰今晚登場 4立委搶位明揭曉
民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調今（12）日至17日進行。民進黨今天公布抽籤結果，由高雄市今晚打頭陣，參與初選的包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
高雄市長初選民調今晚登場 邱議瑩最後一哩路掃街衝人氣
高雄市長初選民調今晚登場 邱議瑩合體年輕世代黃捷、吳沛憶衝刺最後一哩路 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨今（台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲拚戰白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午在市府前舉行大型造勢活動，再度找來有扶龍王之稱的立委王世堅站台。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 1 天前 ・ 1
民進黨高雄內鬥「柯志恩躺著選」？謝寒冰搖頭曝1事 預言最終對決局面
藍綠白積極備戰2026大選之際，民進黨在台南、高雄的黨內初選也受到高度關注，其中高雄市長初選於今（12）日起正式展開全電話民調，最終將由誰出線成為焦點話題；媒體人謝寒冰認為，高雄初選白熱化，已經進入英蘇系跟新潮流的對決，而不管最後是誰代表綠營出線，將代表國民黨參戰的立委柯志恩都必須全力以赴才有勝算。謝寒冰在《新聞大白話》節目中分析，爭取民進黨高雄市長提名的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3