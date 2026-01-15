賴瑞隆險勝！派系戰開打？藍攻「新潮流復辟」 綠營反擊抹黑說
民進黨高雄市長初選由立委賴瑞隆以0.6％之差險勝，引發藍綠隔空交鋒。藍營市議員陳麗娜質疑此結果恐是「新潮流復辟」，憂心高雄市政倒退、重回高舉債舊路，深綠無黨籍市議員張博洋反擊，批評國民黨慣以派系標籤操作，忽略市民重視的穩定生活與城市發展，相關指控是政治抹黑。
陳麗娜表示，新潮流系過去長期掌握高雄市政府，雖累積基層實力，但也帶來龐大債務及資源分配爭議。她指出，過去數年高雄舉債快速、公共建設與財政表現並未完全匹配，市民有權了解候選人的派系背景及治理歷史，以評估未來政策方向與城市財政風險。
她強調，高雄需要的是政策延續與財政穩健，而非單純派系輪替。陳麗娜進一步指出，市政資源分配若再度受到派系操作影響，恐造成公共建設不均與財政負擔加重，市民對生活品質的信心將受到影響，並呼籲市民，選擇候選人時應充分考量派系背景可能帶來的治理風險，而非只看政黨或選舉結果。
張博洋反擊，指出國民黨過度標籤派系，忽略市民最關心的穩定生活、城市建設與政府效能，賴瑞隆勝出是因其團隊理解市民對穩定的需求，雖風格被戲稱「無聊」，卻向市民傳遞踏實、可預期的治理感。
張博洋指出，高雄曾給國民黨機會，但前市長韓國瑜任內政策波動與停工輕軌等爭議，削弱市民對穩定生活的信心，反觀市長陳其邁按部就班完成建設、推動科技轉型及藝文發展，展現穩健執政價值，呼籲討論應回歸政績與治理能力，而非單純派系論戰。
