賴瑞隆飆淚演戲？粉專：受害者「等了53天的當面道歉」

8歲兒涉校園霸凌，民進黨立委賴瑞隆7日召開記者會。（洪浩軒攝）

綠委賴瑞隆遭爆料其8歲小孩涉校園霸凌，他7日下午透過鏡頭向受害女學生父母道歉，還哭著對自己兒子說對不起；晚間則表示他已和女童母親當面致歉意，希望指控到此為止，但仍被輿論砲轟。粉專直指受害者等53天才得到當面道歉，質疑賴根本裝模作樣演戲。

「為什麼民主哭神賴瑞隆是個戲精？受害者等了53天的當面道歉。」14萬追蹤的粉專「政客爽」7日發文質疑，根據媒體報導的內容整合一下，賴瑞隆連續兩次記者會、今天跑去跟受害家長當面道歉，聽起來好像很有誠意，是這樣嗎？「不是哦，不是這樣子！」

廣告 廣告

政客爽提到，首先，受害家長表示事件發生在10/16，而學校卻在延遲12天後才通報校安事件，當然這部分是否正確有待學校釐清。

政客爽指出，重點是後續賴瑞隆夫婦的作為。在事情發生後根據受害家長的說法「女兒每天上學還得面臨賴家小孩羞辱式嘲諷，小女童跟老師、學校學務處反應也沒用」。賴瑞隆妻子直到11月20日才出面會談，結果從頭到尾沒跟家長和遭霸凌小女童說過一聲對不起，言詞之中都是優越感和抱怨，最終雙方不歡而散。

政客爽強調，賴瑞隆在記者會說對方家長不見面，受害家長稱「根本沒有拒絕見面」、「還持續透過email關切賴瑞隆夫妻何時可以見面」。也就是說，如果今天賴瑞隆沒有民主鞠躬、民主眼淚，基本上這件事也不知道怎麼抝了，如果有的話，早就說出來了！

政客爽直呼，這是一場政治人物教你怎麼在媒體前面裝模作樣的大戲，值得一看再看。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

【看原文連結】