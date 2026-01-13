即時中心／潘柏廷報導

民進黨高雄市長初選今（13）日上午告一段落，確定由綠委賴瑞隆勝出，準備迎戰國民黨高雄市長參選人、不分區藍委柯志恩；賴瑞隆下午前往台南，力挺同黨台南市長擬參選人林俊憲，由於明（14）天晚上台南市民調將登場，賴瑞隆到場也喊話，希望對方順利過關，讓台南更好，更讓南台灣更好。

賴瑞隆受訪表示，林俊憲是他的好兄弟，過去在立法院並肩作戰一起守護台灣各項權益，而林俊憲也是他非常欣賞且優秀的人才，不管是對方在於台南的願景、各項建設感受到對方的用心，也是他非常敬重的夥伴。

廣告 廣告

同時，賴瑞隆坦言，昨天忙完自己的初選後，今天特別過來台南幫林俊憲加油，「我當時在高雄市政府服務時候，看到一個台南市的好市長賴清德，也看到一個好市長對台南的重要性，那時候也讓台南也快速進步發展，而現在林俊憲委員是我認為最優先的台南市長人選，期盼未來高雄跟台南能夠一起努力」。

另，賴瑞隆指出，過去南北落差很大，但這幾年台南與高雄進步速度很大，因此希望台南下一棒由林俊憲接棒，未來高雄與台南一起努力，也希望打造產業、交通讓南台灣能更進步繁榮發展。因此，他希望，林俊憲能在明天市長初選順利過關，讓台南更好，更讓南台灣更好。

針對柯志恩拉高選戰稱是「和新潮流決戰」，賴瑞隆則笑說，今天最重要目的是幫林俊憲助選，而更重要的事情是林俊憲要通過初選，進一步讓台南更好。

快新聞／民進黨高雄市長初選甫落幕！賴瑞隆赴台南力挺「他」喊：讓南台灣更好

民進黨台南市長擬參選人林俊憲（左）、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）。（圖／民視新聞）

林俊憲受訪則先感謝賴瑞隆相挺，並說到今天賴瑞隆才剛通過初選、得到民進黨提名應該非常忙碌，但也立刻飛奔台南，「這種溫暖與力量，我非常感謝」。

接著，林俊憲也說，自己與賴瑞隆有開過幾次探討跨城市的記者會，因為台南與高雄往來太密切，尤其北高雄與南台南其實是同個生活圈，所以未來不管是環保、交通、產業規劃，以及未來國家的「南方治理平台」計畫，兩市必須更密切合作。

最後，林俊憲強調，兩人不僅彼此懂得國家科技戰略規劃，且兩人不論在公領域或私交都非常要好，相信賴瑞隆當高雄市長、林俊憲當台南市長，兩邊的往來合作會更順暢、更有效，也請大家初選民調支持林俊憲。





原文出處：快新聞／賴瑞隆馬不停蹄！確定披綠袍選高雄市長 親赴台南力挺「他」通過初選

更多民視新聞報導

台南大邁進！第3位副市長今就任 黃偉哲盼市政戰力再升級

鍾東錦喊「中央虧欠苗栗太多」 賴清德：10年已補助2187億

藍白再擋1.25兆國防預算 綠營怒批弱化台灣國防「中國會很高興」

