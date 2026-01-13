賴瑞隆驚險出線能整合高雄各派系？媒體人曝2大隱憂：裂痕比想像中更深

民進黨本周執行黨內初選民調，日前抽籤為高雄市打頭陣，初選結果今（13）日揭曉，歷經激烈的競爭與民調攻防，立委賴瑞隆最終以僅0.6%的微幅差距險勝對手邱議瑩，確定將代表民進黨出戰2026高雄市長。對此，媒體人樊啓明在臉書發文分析，賴瑞隆雖然仇恨值不高，但本身魅力不夠，要接現任市長陳其邁的棒子，恐怕有2大隱憂。

民進黨此次在嘉義縣、台南市、高雄市等3縣市採取初選制度，由高雄率先進行初選民調，共有4位現任立委參與角逐，分別為邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺。根據民進黨中央公布的數據顯示，賴瑞隆最終以55.9995的支持率排名第一，緊隨其後的邱議瑩則獲得55.3807，兩者差距極其微小。其他參選人部分，許智傑獲得51.9022，林岱樺則為50.5986。賴瑞隆在此次四人競爭中脫穎而出，正式取得代表民進黨守住高雄執政權的門票。

賴瑞隆魅力不夠得靠高人拉抬 陳其邁能否全力支持打問號

對此，樊啓明表示，​賴瑞隆在初選的民調比拚上險勝邱議瑩，將代表民進黨參選2026高雄市長，高雄市雖然是民進黨執政，陳其邁滿意度也很高，但民進黨選情仍然有不小隱憂。

樊啓明提到，首先，賴瑞隆雖然仇恨值不高，但也沒什麼人設紅利，候選人如果本身魅力不夠，很需要靠其他人拉抬，看看初選期間邱議瑩身旁站的是黨內天王級的前閣揆蘇貞昌、陳其邁這些人，但賴瑞隆背後看來看去就只有賴清德，面對2026可能的逆風局，不知道是加分還是扣分？

樊啓明說，再來，初選期間，陳其邁以及高雄市府，被認為明顯支持邱議瑩，希望讓好不容易建立起來的「邁團隊」延續下去，但如今將回歸菊系，現在還手握行政資源的陳其邁人馬，接下來願意為賴瑞隆賣命到什麼程度，這是個問號。

不過，樊啓明也指出，賴瑞隆出線對民進黨2026還是有好消息，因為對選情也有關鍵影響力的林岱樺而言，只要不是邱議瑩，其他人都可以。以往民進黨在南台灣，初選過後頭過身就過，但賴瑞隆這一仗贏得不輕鬆更不漂亮，整合的裂痕比想像中更深。

