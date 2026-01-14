賴瑞隆高市長初選出線 白喬茵：證明台灣政治新台幣跑起來比雙腳有用

高市議員白喬茵。白喬茵提供



記者周志豪／台北報導

民進黨高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，國民黨高雄市議員白喬茵晚間在臉書揶揄，民進黨這場高雄市長初選打了一年多，最後卻由本人實體曝光率最低的賴勝出，熟悉選舉運作的人都知道，這樣的規模不可能便宜。

白喬茵表示，賴瑞隆沒有最密集行程、沒有最拚命跑基層，卻靠著鋪天蓋地的看板、文宣、廣告、媒體操作、固樁與宴請，擊敗其他3位幾乎用生命在衝刺的同黨對手，估計這一年多恐怕燒掉幾千萬至上億元。

白喬茵認為，賴瑞隆的初選勝出，再次證明在台灣政治現實裏，新台幣跑起來，往往比勤勞的雙腳更有用。

廣告 廣告

但白喬茵質疑，賴瑞隆本人沒有雄厚財力，這一面面看板、一波波文宣背後，仰賴的是長期資金充沛的派系奧援；而派系願不計成本、豪賭式替賴搶下入場券，是看中賴施政能力、人格魄力，還是賴可愛、聽話與高度可操控性？

白喬茵表示，新潮流確實培養出不少優秀基層民代，不管是對事件論述邏輯或切入觀點，皆甩其他派系好幾條街；但老高雄人也很清楚，只要歸順新潮流，政治生命往往就不再完全屬於自己，而是與整個派系的利益深度綁定。

白喬茵說，新潮流運作模式，正面來看是團結互助，負面來看就是一邊分攤責任、一邊分杯羹，讓再優秀的政治工作者，也很難清醒點出自己所屬派系問題；賴瑞隆只要繼續可愛聽話，未來市長選舉要用掉多少資源都不是問題。

白喬茵認為，因新潮流掌控，賴瑞隆就算最終勝選，頂多也只能成為「地面市長」，真正左右高雄命運的「地下市長」，依然是新潮流那幾隻看不見的黑手；賴的出線不是來當市長的，而是被新潮流挑來當吉祥物。

更多太報報導

藍訂3月底完成22縣市長選舉提名 新竹縣辦初選、花蓮全民調、中宜週五協調

天公廟大典現藍中市長角力 韓國瑜稱江啟臣是換帖、鄭麗文強調楊瓊瓔「靈魂人物」

賴瑞隆竟落淚向霸凌兒道歉 李明璇：寄望賴對高雄市民負責？