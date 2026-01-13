賴瑞隆高市長初選勝出 林岱樺：不脫黨選.挺黨提名人

高雄市 / 綜合報導

民進黨布局2026縣市首長大選，高雄市初選落幕，最終由賴瑞隆出線，將對決國民黨柯志恩，從數據來看，賴瑞隆小勝邱議瑩不到1個百分點，對此，邱議瑩坦然面對，說結果不盡人意，也必須很謙卑的接受；至於林岱樺，她則表態回應脫黨參選的疑慮，說只要制度公平就沒有脫黨分裂的選項，許智傑也送上祝福。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說：「我相信我們會團結一致，一起來守住高雄，守護高雄，讓高雄持續進步發展。」民進黨高雄初選結果，確定由立委賴瑞隆，披戰袍出征，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說：「再次地感謝我三位優秀的兄弟姐妹們，優秀的同志們，我們都是高雄隊，我們都要一起守住高雄。」難掩激動心情，而外界預料初選落敗，可能會脫黨參選的林岱樺，也表態回應疑慮。

廣告 廣告

立委(民)林岱樺說：「只有制度公平正當，就沒有脫黨和分裂的選項，今天(13日)結果出來了，我用同樣的態度面對。」林岱樺宣布不脫黨參選，解除外界疑慮，至於邱議瑩，上周末曾在趣味賽中，接下市長陳其邁手中的棒子，被解讀為接棒高雄，但這回在初選4搶1局面中，沒有像競賽裡，順利「接棒」成功，以些微差距落敗的她坦然面對。

立委(民)邱議瑩說：「我覺得我盡了自己最大的努力，但是這個結果不盡人意，我也必須很謙卑地去接受這個初選結果。」初選之戰，四位選將差距不大，其中邱議瑩和賴瑞隆，僅差距0.6個百分點，賴瑞隆出線許智傑也送上祝賀，強調面對未來挑戰，會團結一致，守住高雄，初選落幕，接下來最重要是團結和整合，轉戰百里侯之路，賴瑞隆將挑戰，是否能延續高雄綠色執政的，重責大任。

原始連結







更多華視新聞報導

初選民調勝！將代表民進黨參選2026高雄市長 賴瑞隆喊：謙卑承擔、團結高雄

最後車輪戰！ 民進黨高雄市長初選四戰將 拚出線

民進黨高雄市長初選結果今揭曉 陳其邁讚：共同完成民主初選

