即時中心／温芸萱報導

民進黨高雄市長初選落幕，立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨對決國民黨參選人柯志恩。賴瑞隆今（15）日從前鎮展開首場謝票車掃，感謝前鎮小港的鄉親一路栽培。他表示，將延續謝長廷、陳菊與陳其邁市長的施政成果，守住高雄發展，也守護台灣自由民主。

民進黨高雄市長初選結果出爐，由立委賴瑞隆勝出，確定代表民進黨出戰大選，對決國民黨參選人柯志恩。賴瑞隆今日從前鎮區展開謝票車掃行程，向支持他的市民表達感謝。

廣告 廣告

賴瑞隆受訪時表示，謝謝所有的高雄市民，前天及昨天也到台南陪同林俊憲委員掃街，今天則開始進行高雄的謝票行程。

接著，賴瑞隆對多位市議員、里長的陪同表達感謝，同時他也謝謝所有前鎮小港的鄉親，從十年前一路栽培他，這是栽培他的起，所以謝票行程就從前鎮、小港開始進行，也希望未來持續到每一區感謝大家的支持。

最後，賴瑞隆強調，團結的民進黨、團結的高雄，才能在年底大選中獲得勝利，最重要的任務就是守住高雄的進步與成果。他將全力以赴，延續謝長廷、陳菊及陳其邁市長打下的基礎，讓高雄持續向前，也守護台灣的自由與民主。

快新聞／賴瑞隆初選勝出！首站前鎮謝票「感謝鄉親栽培」

賴瑞隆今（15）日從前鎮展開首場謝票車掃。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

原文出處：快新聞／賴瑞隆高雄初選勝出 首站前鎮謝票「感謝鄉親栽培」

更多民視新聞報導

險勝！陳亭妃初選贏了 將披綠袍競選台南市長

傳失事F-16V在水下「位置相當深」！空軍證實已定位：將委託專業團隊打撈

藍白第7度封殺國防預算 林楚茵怒轟：沒看考卷就打零分

