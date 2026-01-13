即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選民調今（13）日上午公布，最終由綠委賴瑞隆擊敗邱議瑩、許智傑及林岱樺勝出。對此，許智傑回應，恭喜賴瑞隆委員，民進黨將團結為高雄發展而努力。





許智傑表示，感謝市民朋友這段時間給予智傑的支持和肯定，初選結果出來，恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，我們將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展而努力。

快新聞／賴瑞隆高雄市長初選勝出 許智傑祝賀：團結為高雄發展努力

民進黨立委許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）

林岱樺則重申，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心」；她也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。

民進黨高雄市長初選選舉結果。（圖／民進黨提供）

僅差距0.6%惜敗的邱議瑩說，她已盡了最大的努力，但結果不盡人意，第一時間已向賴瑞隆表達恭喜，未來會與大家一起努力，讓高雄繼續贏。







