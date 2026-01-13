賴瑞隆高雄市長黨內初選勝出 代表民進黨迎戰柯志恩

民進黨發言人韓瑩宣布高雄市長黨內初選結果，由立委賴瑞隆勝出。（圖：民進黨Youtube頻道）

民進黨高雄市長初選結果今天（13日）揭曉，立委賴瑞隆以極小差距脫穎而出，代表綠營爭取2026高雄市長寶座。（張柏仲報導）

從原訂上午10點半延宕了一小時後，民進黨發言人韓瑩在民進黨中央黨部公布了高雄市長黨內初選結果：根據剛才10點半的開封結果，高雄市長初選民調數字最高的是賴瑞隆委員；接下來的提名程序將會經由下週的「選對會」提報「中執會」後通過，所以今天的民調數字最高的是賴瑞隆委員。

根據民進黨公布的民調數據，賴瑞隆對上柯志恩為55.9995%對24.8995%，排名第一；邱議瑩對柯志恩為55.3807%對24.6652%，排名第二；許智傑對上柯志恩為51.9022%對25.1411%，排名第三；至於林岱樺對上柯志恩則為50.5986%對上21.7547%，排名第四。

韓瑩表示，高雄市長的初選民調、還有以往民進黨進行初選，其實都已經行之有年。這項初選的份數，其實昨天根據民調中心的回報，一切都非常順利地執行，這些民調機構也都是非常具有公信力的，其實他們執行都非常順利，所以在一天之內就能完成所要求的份數，沒有任何問題。

最後公布的結果，由出身菊系、傳出是民進黨主席賴清德屬意的人選賴瑞隆，擊敗邱議瑩、林岱樺和許智傑等對手，代表綠營迎戰國民黨戰將柯志恩、角逐2026年高雄市長選舉。