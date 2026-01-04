賴瑞隆鳳山大造勢！沈伯洋現身力挺 緊張口誤2次「瑞雄委員」

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（左二），4日傍晚在高雄鳳山辦大造勢，立法委員沈伯洋（右二）上台宣講時口誤將「瑞隆委員」念成「瑞雄委員」。（任義宇攝）

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，4日傍晚在高雄鳳山辦大造勢，也是他備戰以來首場大型造勢，現場湧入萬名支持者，賴瑞隆也邀請立委好友站台，其中立法委員沈伯洋宣講時太緊張，連續2次口誤把「瑞隆委員」講成「瑞雄委員」，後來意識到講錯才趕緊修正，賴瑞隆站在一旁，原本露出尷尬表情，直到聽見終於喊對，立刻點頭露出燦笑。

沈伯洋說，大家都知道他最近被中共全球通緝，「昨天我家地址還被公布」，他說，很多人問為何要來高雄？他則認為，民選首長才是國防跟國家安全的第一線，2018年韓國瑜崛起時，他很擔心，「所以我親自到高雄做田野調查，查詢跟中國有聯繫的統戰團體，結果調查到被提告，我人生第一次做筆錄就在高雄，後來沒有起訴」

沈伯洋指出，賴瑞隆重視城市經濟發展，從黃色小鴨到演唱會經濟效應，靠得是全世界的力量撐起高雄，但他話鋒一轉，提及《財劃法》爭議，「我看今天 柯志恩在網路上還在散布假消息，她不敢提國民黨第一版財劃法讓高雄損失200億，她不想讓高雄有好的發展，不想讓高雄自己站起來，這是國民黨的陽謀」。

不過，沈伯洋在宣講時，連續2次將「瑞隆委員」講成「瑞雄委員」，有台下鄉親聽見笑說「是有多不熟？」，但馬上就發現的他，立刻修正，過程也讓站在台上的賴瑞隆露出燦笑，並伸手搭了沈伯洋肩膀，展現2人情誼。

