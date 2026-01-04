賴瑞隆鳳山造勢大咖來了！周春米相挺：他很優秀不簡單

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（右），4日傍晚在高雄鳳山辦大造勢，屏東縣長周春米（左）也現身站台，可以說是大咖助陣。（任義宇攝）

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，4日傍晚在高雄鳳山辦大造勢，除了立委好友相挺之外，連屏東縣長周春米也現身站台，可以說是大咖助陣；周春米表示，她就讀高雄女中，對她而言高雄乘載青春歲月，而她作為屏東縣長，認為高屏生活圈相當重要，不僅是交通、大眾運輸的串聯，未來也能共同發展大型建設，呼籲鄉親支持有多元局處經驗的賴瑞隆。

周春米說，高雄跟屏東一直都是共同生活圈，做縣長這三年來，屏東有很多建設都跟高雄有關，前陣子大家在談高雄捷運紅線從小港林園延伸到屏東可行性，以及現在高鐵延伸屏東線，也正在做環評規畫，可以說是高屏重要的交通建設。

周春米指出，政治是一步一腳印，也是一棒接一棒，過去陳菊擔任高雄市長期間，賴瑞隆擔任過海洋局長、新聞局長，「尤其新聞局長不簡單，因為所有局處的業務與問題，都要有能力精準傳達給市民」，另她也肯定賴創造黃色小鴨風潮，以及高雄世運早在10幾年前就已經上演的演唱會經濟，「每一項歷練都是對高雄市民的承諾，也是賴瑞隆的養分」。

