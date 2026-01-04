賴瑞隆鳳山造勢「有大咖來站台」！周春米現身力挺

民進黨高雄市長初選白熱化，綠委賴瑞隆4日在高雄鳳山舉辦大型造勢活動，屏東縣長周春米現身站台力挺。周春米強調高屏生活圈的重要性，不僅交通、大眾運輸需要串聯，未來也能共同發展大型建設，並呼籲鄉親支持具有多元局處經驗的賴瑞隆。

周春米為賴瑞隆站台。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

周春米表示，她過去曾就讀高雄女中，高雄承載她的青春歲月。她指出，高雄與屏東一直都是共同生活圈，擔任縣長三年來，屏東許多建設都與高雄相關。她提到，近期討論的高雄捷運紅線從小港林園延伸到屏東的可行性，以及高鐵延伸屏東線正在進行環評規劃，都是高屏重要的交通建設。

有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（右），4日傍晚在高雄鳳山辦大造勢，屏東縣長周春米（左）也現身站台。（報系資料照）

周春米說，政治是一步一腳印，也是一棒接一棒。她回顧，陳菊擔任高雄市長期間，賴瑞隆曾擔任海洋局長、新聞局長，她認為新聞局長職務不簡單，因為所有局處的業務與問題，都要有能力精準傳達給市民。周春米也肯定賴瑞隆創造黃色小鴨風潮，以及高雄世運早在10幾年前就已經展現的演唱會經濟模式，強調每一項歷練都是對高雄市民的承諾，也是賴瑞隆的養分。

