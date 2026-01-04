賴瑞隆鳳山造勢「高屏同盟」、9立委齊聚相挺 周春米讚：未來承擔市長重任

高雄市長參選人、民進黨立法委員賴瑞隆今（4）日傍晚於捷運鳳山西站旁空地舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，現場聚集超過300位里長及百工百業代表到場支持，氣氛熱烈。活動中，屏東縣長周春米到場聲援，並有包括賴瑞隆本人在內，多位跨縣市立法委員齊聚鳳山，展現其深厚人緣與跨區域支持動能。

周春米表示，自己15歲即到高雄就學，後續也曾在高雄地方法院任職，並於鳳山居住多年，對高雄懷有深厚感情與高度期待。她指出，高雄與屏東發展緊密相扣，是不可分割的共同生活圈，無論是林園至新園東港捷運紅線、高鐵延伸至屏東六塊厝，或高屏2快等交通建設，都攸關整體通勤便利、產業布局與南部區域競爭力，高雄的每一步發展，屏東都同樣關心。

周春米回顧高雄城市治理的歷程指出，從謝長廷市長時期打造城市光廊、點亮城市風貌，到陳菊市長為高雄奠定關鍵基礎，再到陳其邁市長任內推動半導體先進製程布局與演唱會經濟，高雄持續朝國際城市邁進。她表示，賴瑞隆從政超過20年，具備完整的中央與地方歷練，長期接受公共檢驗，是未來承擔高雄市長重任的重要養分。

除周春米外，現場亦有多位立委到場力挺，包括高雄立委邱志偉、李柏毅，屏東立委鍾佳濱、徐富癸，彰化立委陳素月，以及不分區立委郭昱晴、沈伯洋、沈發惠與山地原住民立委伍麗華，展現賴瑞隆在立法院內外的高度支持度。

立委邱志偉表示，賴瑞隆歷經高雄市政府新聞局、海洋局、觀光局等局處歷練，對市政運作相當熟悉，並多次獲得公督盟評鑑肯定，有能力接棒歷任市長，持續帶領高雄向前發展。他也呼籲鄉親在市長電話民調中支持賴瑞隆。

立委李柏毅表示，賴瑞隆長期深耕高雄，熟悉地方需求，也具備中央協調與政策推動能力，是能夠延續城市發展動能、讓高雄持續進步的合適人選。

立委沈伯洋指出，高雄已成為具備韌性與戰略意義的重要城市，未來市長必須具備堅定民主信念與科技視野。他表示，賴瑞隆長期在國會把關經濟與科技議題，相信未來能帶領高雄朝更智慧、更安全的方向前進。

