賴瑞隆點名惡修財劃法讓高雄損失逾200億 柯志恩：數學回去算一算

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆昨晚在造勢大會上，再次點名國民黨高雄市長參選人柯志恩參與藍白惡修財劃法，導致高雄損失逾200億元；柯志恩今對此指出「他又提到我，沒講柯志恩不會選舉？」並喊話「數學回去算一算」。

賴瑞隆數度抨擊柯志恩參與藍白惡修財劃法，導致高雄損失逾200億元，昨晚在造勢大會上又點名柯志恩主導惡修財政收支劃分法，使高雄年預算實質減少約200億，嚴重影響城市建設與發展。

柯志恩今聞訊時感慨「他又提到我、哇賽！沒講柯志恩不會選舉嗎？」反指賴瑞隆不斷質疑柯志恩讓高雄損失逾200億元，建議賴瑞隆「數學回去算一算」。

柯志恩說明，根本沒所謂損失200億元，更沒有首都稅3%的情況，她要求對手別造謠，並進一步指出200億元這數字純粹來自行政院把該給地方一般性補助款全刪除，但國民黨已透過再次修法補回來。

柯志恩表示，總而言之，財劃法讓高雄增加了267億元，但他(賴瑞隆)永遠用同一個邏輯，不斷在裡面轉過來轉過去。

柯志恩指出，等他出線、真正成為民進黨候選人後，兩人可針對財劃法好好辯個清楚。

此外，針對國民黨主席邀請王金平協助南部選舉，柯志恩認為王院長對國民黨來說，從過去到現在都有卓越貢獻，南部選舉由王院長協助提供更多建議，她樂觀其成，也很謝謝主席對王院長給予的榮耀。

