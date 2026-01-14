賴瑞隆「偽造陳菊行程表案」被挖出！網引梁文傑金句酸爆

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，確定由立委賴瑞隆出線，被資深媒體人陳揮文挖出2010年涉偽造文書遭起訴的過往歷史，不過賴瑞隆最終因罪證不足獲判無罪。但也引起網友的議論，就有網友就引用陸委會副主委梁文傑的金句「判決無罪不代表真的無罪」來嘲諷，引發討論。

陸委會副主委梁文傑。（圖/資料照）

據《中國時報》2012年報導，時任高雄市長陳菊辦公室主任、現任台電董事長曾文生、以及時任觀光局主祕賴瑞隆，被控偽造時任市長陳菊於凡那比颱風來襲時的救災行程表及市政活動表，高雄地院宣判，依偽造文書罪判處曾文生拘役五十日，得易科罰金、緩刑二年。賴瑞隆因罪證不足，獲判無罪。

網友留言。（圖取自yahoo新聞網頁）

對此，陳揮文昨天（13日）在友台政論節目《新聞大白話》中痛批，「曾文生是現在台電董事長，然後賴瑞隆要選高雄市長，你們（指民進黨）不是說國民黨偽造文書、死人連署嗎，那民進黨偽造文書的選高雄市長啊，這樣大家知道了嗎，知道陳菊怎樣帶人的嗎」。

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，確定由賴瑞隆出線。（圖/資料照）

陳揮文此話一出，引發熱議，有網友在《Yahoo新聞》相關新聞報導下方留言表示「梁文傑：判決無罪不代表真的無罪」、「事實證明入對黨很重要」、「民進黨的虛偽邪惡，爭權奪利不擇手段，政治詐騙集團」。網友所指的是，立法院12日審議《反滲透法》部分條文修正草案，對於外界質疑該法實施成效，梁文傑表示，不認為這部法律沒有作用，「有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪」。

而中天新聞網的粉專《快點TV》也有網友在報導相關新聞臉書下方留言「笑死，小孩都管不好了，還想管高雄市」、「支持賴瑞隆、祝福邱議瑩、心疼林岱樺、票投柯志恩」、「這個黨瘋起來連自己人都殺」。

