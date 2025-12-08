賴瑞隆「哭得像受害者」！邱毅揪疑點問1事

▲賴瑞隆昨（7）日淚崩致歉，表示自己忙於政治，所以疏於陪伴管教小孩。（圖／記者郭凱杰攝,2025.12.07）

[NOWnews今日新聞] 表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日淚崩致歉，表示自己忙於政治，所以疏於陪伴管教小孩；對此，前立委邱毅今（8）日酸問，「你指的讓你很忙的政治活動是什麼？」

賴瑞隆兒子被爆在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，而校方證實，還有另2名同學也受害，而賴瑞隆的妻子也被指控態度不善；對此，賴瑞隆7日召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學。

邱毅今日在臉書發文表示，看賴瑞隆一把眼淚一把鼻涕，欲言又止的淒慘模樣，向自己的壞兒子道歉，說「爸爸讓你承受了很大的壓力」，若單看著電視畫面，不知情的人還以為他兒子是受害者，殊不知這個兒子是學校的小霸王，覇凌同學的累犯。

邱毅指出，以這起覇凌事件來說，學校立案後又發生了連續霸凌，想以覇凌逼使沒有同學敢出面作証，「一個才8歲的孩子怎麼懂得這一套，不是從父母身上學來的嗎？這起覇凌事件已發生近兩個月，賴瑞隆夫妻真想道歉，早就到受害女生家𥚃道歉了。」

邱毅續指，學校本來也想大事化小、小事化無，誰願得罪未來市長呢？問題是賴瑞隆堅持這是雙方衝突，不是單方面他兒子覇凌，他太太到學校猶如長官視察，打人的兒子還繼續覇凌，這一家子根本不把覇凌當回事。

邱毅質疑，「誰給賴瑞隆這麽大的權勢，有這麼大的官威？前面是陳菊的一力庇護，後面是賴清德的重用。他的選區是小港前鎮，大型的公私營廠都在這個地方，是高雄油水最多的地方。怪不得他說政治活動很忙，疏於管教陪伴兒子，還說對不起打人的小覇王兒子，我聽了真是雞皮疙瘩掉滿地。」

邱毅狠酸，「我要鄭重的問一件事，賴瑞隆說他政治的事情很忙，所以疏於陪伴管教小孩，你（賴瑞隆）指的讓你很忙的政治活動是什麼？」；網友們紛紛留言表示，「這個兒子才八歲就開始霸凌，又懂得恐嚇威脅，長大更不得了！」、「和兒子道歉回家做就好，刻意轉移焦點，不認錯不改正，真的是不好的示範」、「有黨證的孩子就是不一樣」、「演技已經是選市長的必備技能之一」。

