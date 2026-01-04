賴瑞隆：守住高雄最佳人選

▲ 高雄市長參選人賴瑞隆今晚舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，現場湧入大批支持者，並集結9位在地及跨縣市立委、市議會議長、市議員、議員參選人，以及超過300位里長與百工百業代表到場力挺。（圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆今（4）日傍晚於捷運鳳山西站旁空地舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，現場湧入大批支持者，並集結9位在地及跨縣市立委、市議會議長、市議員、議員參選人，以及超過300位里長與百工百業代表到場力挺。賴瑞隆呼籲高雄市民在關鍵時刻團結一致，守住城市、延續進步，讓高雄開創新局。

▲ 高雄市長參選人賴瑞隆進場時受到大批支持者的歡迎。（圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆辦公室提供）

活動中並邀請媒體人王瑞德第21次專程南下開講，以及高雄出身的知名藝人蔡小虎獻唱，為現場注入熱烈氛圍，展現團結一致、高雄隊全力向前的能量。

▲ 活動中，多位立委「好友相挺」到場聲援，包括高雄在地立委邱志偉、李柏毅，屏東立委鍾佳濱、徐富癸，彰化立委陳素月，以及不分區立委郭昱晴、沈伯洋、沈發惠與原住民立委伍麗華，皆輪番表達對賴瑞隆的推薦。（圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆辦公室提供）

首先，賴瑞隆感謝議長康裕成在關鍵時刻公開表態支持他，象徵市政與基層力量全面集結。賴瑞隆表示，自己出身平凡家庭，父親是木工、母親在市場賣肉粽，沒有顯赫背景，亦非政治世家，唯一的信念就是把高雄建設得更好。他也感謝鄉親一路栽培，讓他從國會助理、市府局長走到立法院，並懇託民眾做他的後盾，未來持續為大高雄打拚。

▲ 菜市場出身的賴瑞隆也與高雄小港區出身、曾協助家人於市場賣豬肉的歌手蔡小虎合唱《挺你到底》，台下市民朋友亦隨者旋律高歌舞動；氣氛熱絡、充滿活力，展現高雄人的豪爽熱情。（圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆回顧，謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長為城市奠定重要轉型基礎，從形象翻轉到命運改變，再到建立光榮，都是一棒接一棒累積而成。他指出，自己擁有十年市政與十年立委經驗，為高雄爭取超過6000億元建設經費，並連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，這些成績都是可以被檢驗的具體成果。他強調，每天南北奔波、一步一腳印，心中始終放著高雄人的期待。

賴瑞隆也表示，初選以來已與各區里長於38區走透透，辦超過200場的說明會。此外，也提出12場完整政見願景，涵蓋產業、交通、文化、農漁、地方發展等面向，除了大亞灣計劃，同時也提出更貼近民生的社會政策，包括成立育兒基金，將生育津貼提高至5萬元並贈送孕哺枕；敬老政策方面，則主張將敬老卡點數提升至1萬5千點並擴大使用範圍，讓長輩生活更安心。

對於當前國會情勢，賴瑞隆直言，藍白在立法院的作為已對國家治理與地方建設造成衝擊，尤其柯志恩主導惡修《財政收支劃分法》，將使高雄年預算實質減少約200億，嚴重影響城市發展。他強調，自己第一時間站出來捍衛高雄權益，直到昨日柯志恩依然在玩文字遊戲，發稿閃躲責任。他說，相信曾給過國民黨機會卻歷經失望、用民主讓城市重新出發的高雄人，一定清楚誰是真正為城市發聲、為地方承擔的人選。

賴瑞隆指出，面對即將到來的地方大選，高雄的選擇格外關鍵。自去年5月以來每一份民調顯示，他是唯一能穩定勝過對手的人選，也正因如此，成為國民黨最忌憚的對象。他呼籲高雄市民在關鍵時刻團結一致，守住城市、延續進步，讓高雄開創新局。

賴瑞隆更強調，高雄需要一位能團結各界、穩健理性、延續市政成果的市長。他不只是準備好，更早已參與高雄的進步改變；未來將承擔更大的責任，穩健接棒，帶領高雄邁向下一個黃金十年，並懇請市民在即將進行的電話民調中，唯一支持賴瑞隆，讓他穩穩接棒陳其邁市長，將高雄的未來擔起來，守住高雄、守護高雄。

屏東縣長周春米指出，賴瑞隆從政超過20年有具備完整的中央與地方歷練，長期接受嚴格公共檢驗，並獲公督盟連續19次評選優秀立委的肯定；且其出身基層家庭，更能理解民眾需求，這就是高雄市民需要的高雄市長。

議長康裕成表示，高雄市民站出來都是因為有一個共同信念，讓高雄更好、更讚。她與賴瑞隆認識許久，其擁有十年政務官、十年立委經驗；高雄的改變、成長都參與其中，也有第一名立委的表現，是最能接棒的人選；懇請鄉親民調電話唯一支持賴瑞隆。

活動中，除了屏東縣長周春米到場，展現高屏攜手合作、區域同盟的堅實氣勢；多位立委「好友相挺」，包括高雄在地立委邱志偉、李柏毅，屏東立委鍾佳濱、徐富癸，彰化立委陳素月，以及不分區立委郭昱晴、沈伯洋、沈發惠與原住民立委伍麗華，皆輪番表達對賴瑞隆的推薦。

此外，高雄市議長康裕成率領多位跨派系議員、前議員陳致中、議員參選人蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅、薛兆基、郭原甫、洪村銘、張耀中、黃淑美、張育臺等人，以及大高雄由張宇讚總主席帶領超過300里長上台力挺。

同時，新北市議員戴瑋姍、彰化縣議員洪騰明、張欣倩、楊子賢、劉珊伶、藍駿宇等人亦專程南下給予支持，展現賴瑞隆的好人緣；眾人共同喊出「信賴高雄，邁向新局」口號，呈現大團結氣勢，成為城市穩定向前的最大後盾。

最後，菜市場出身的賴瑞隆也與高雄小港區出身、曾協助家人於市場賣豬肉的歌手蔡小虎合唱《挺你到底》，台下市民朋友亦隨者旋律高歌舞動；氣氛熱絡、充滿活力，展現高雄人的豪爽熱情。

