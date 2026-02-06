賴瑞隆、康裕成力挺南方問政聯盟

▲高雄市長參選人賴瑞隆及議長康裕成今天陪同「南方問政聯盟」完成黨內初選登記。聯盟成員也一致將自己定位為為高雄「做工」的人。（圖／南方問政聯盟提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市議會「南方問政聯盟」於今（6）展現高度團結氣勢，由「跨政黨跨區域跨世代跨派系」的現任議員及多位優秀參選人共同前往民進黨高雄市黨部，正式完成黨內初選登記。高雄市長候選人賴瑞隆及高雄市議會議長康裕成陪同登記。聯盟成員也一致將自己定位為為高雄「做工」的人，誓言以最謙卑務實、腳踏實地的態度，為市民打造更美好的未來。

賴瑞隆強調，自己與聯盟成員一樣，都是「為高雄做工的人」，他已準備好擔任引領高雄進步的「新隊長」，在前三任市長奠定的厚實基礎上，全力以赴接下這關鍵的第四棒。

廣告 廣告

為凸顯對市政延續性與議會優質問政的重視，以及府會共同為高雄打拼的決心。南方問政聯盟表示，將以「理性監督、專業問政、進步力量」為核心理念，成為推動高雄進步發展的關鍵助力。

賴瑞隆也將高雄的轉型比喻為一場「長達二十年的城市接力賽」。他細數過往關鍵時刻：從謝長廷前市長整治愛河、擘劃捷運，成功開啟改變的第一步；接著由陳菊前市長舉辦世界運動會，興建流行音樂中心、展覽館等大型地標，讓城市脫胎換骨；現任市長陳其邁更是加大力道，透過演唱會經濟、積極招商引資並爭取台積電進駐，將高雄的產業實力與國際能見度推向新高峰。

賴瑞隆進一步指出，「議會過半」絕對是讓高雄越變越好的關鍵目標。賴瑞隆呼籲，市民在支持他的同時，也能全力支持「南方問政聯盟」的成員，讓優質議員連任、優秀新人出頭，確保議會席次過半，讓高雄進步的引擎「馬力全開」，持續擴大改革與建設的力量。

康裕成強調，現場的「南方問政聯盟」成員雖無外在形式上的統一服裝，卻擁有更深層的理念連結。這是一個集結「跨黨、跨派系、跨世代、跨領域、跨地域」的強韌戰隊，凝聚這股力量的並非顏色或派系的標籤，而是一顆願意共同為高雄打拚、炙熱的心。

南方問政聯盟提出包括堅持「理性監督」，提升議事品質三大核心理念、深化「專業問政」，推動城市轉型及匯聚「進步力量」，打造高雄價值新典範以作為對高雄市民的承諾。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃色小鴨小紅包首亮相 賴瑞隆、尹立祝市民好運隆加馬

大港青年防衛隊召集令 三大航空應援爽抽日本來回機票

展現好人緣 陳致中現身力挺前鎮小港市議員黃彥毓連任