賴瑞隆、康裕成陪同力挺 南方問政聯盟成員完成初選登記

高雄市議會「南方問政聯盟」6日展現高度團結氣勢，「跨政黨跨區域跨世代跨派系」的現任議員及多位優秀參選人，在民進黨高雄市長候選人賴瑞隆及高雄市議會議長康裕成陪同下，共同前往民進黨高雄市黨部完成市議員黨內初選登記，象徵未來市府與議會之間的和諧運作，以及府會共同為高雄打拼的決心。

康裕成強調，現場的「南方問政聯盟」成員雖無外在形式上的統一服裝，卻擁有更深層的理念連結。這是一個集結「跨黨、跨派系、跨世代、跨領域、跨地域」的強韌戰隊，凝聚這股力量的並非顏色或派系的標籤，而是一顆願意共同為高雄打拚、炙熱的心。康裕成表示，聯盟成員為了確保市政建設延續，並深化市民對城市的光榮感，一致將自己定位為為高雄「做工」的人，誓言以最謙卑務實、腳踏實地的態度，為市民打造更美好的未來。

廣告 廣告

圖說：康裕成（中）強調南方問政聯盟是一個集結「跨黨、跨派系、跨世代、跨領域、跨地域」的強韌戰隊。（圖片來源：南方問政聯盟提供）

賴瑞隆則將高雄的轉型比喻為一場「長達二十年的城市接力賽」。他細數過往關鍵時刻，從謝長廷前市長整治愛河、擘劃捷運，成功開啟改變的第一步；接著由陳菊前市長舉辦世界運動會，興建流行音樂中心、展覽館等大型地標，讓城市脫胎換骨；現任市長陳其邁更是加大力道，透過演唱會經濟、積極招商引資並爭取台積電進駐，將高雄的產業實力與國際能見度推向新高峰。

賴瑞隆強調，自己與聯盟成員一樣，都是「為高雄做工的人」，他已準備好擔任引領高雄進步的「新隊長」，在前三任市長奠定的厚實基礎上，全力以赴接下這關鍵的第四棒。

他進一步回顧2014年民進黨在高雄市議會成功取得過半席次，府會的順暢合作正是讓建設速度大幅飛躍的關鍵，並強調議會是推動市政的引擎，城市的進步除了仰賴行政首長的遠見，更少不了議會同仁的監督支持以及新血的投入。因此，「議會過半」絕對是讓高雄越變越好的關鍵目標。賴瑞隆呼籲，市民在支持他的同時，也能全力支持「南方問政聯盟」的成員，讓優質議員連任、優秀新人出頭，確保議會席次過半，讓高雄進步的引擎「馬力全開」，持續擴大改革與建設的力量。

圖說：賴瑞隆表示，支持「南方問政聯盟」，讓高雄進步的引擎「馬力全開」。

南方問政聯盟強調，高雄正處於都市轉型的階段，在這種關鍵時刻，高雄市需要的是一群肯為高雄「做工的人」。面對日益複雜的捷運交通路線網、科技產業發展規劃及民生社福等政策推動，高雄的發展與轉型正在往前，不容停滯，更不容許對高雄惡意的抹黑與唱衰，聯盟將秉持腳踏實地的服務精神，拒絕譁眾取寵的空話，以實際行動與市民朋友一起打造更宜居的環境，共同建立屬於高雄的城市自信與價值。

南方問政聯盟提出三大核心理念，作為對高雄市民的承諾：

1. 堅持「理性監督」，提升議事品質：主張回歸民意代表的天職，堅持實事求是、精益求精的專業態度。在議會殿堂上，不盲目護航，也拒絕政黨惡鬥的刻意杯葛。對於有利高雄發展的政策，不畏壓力堅定推動；對於政策的疏漏，將以最嚴厲的標準進行審查並提出解方，期盼透過嚴謹且具建設性的監督，確保高雄市政順利推行不停滯。

2. 深化「專業問政」，推動城市轉型：南方問政聯盟成員長期深耕交通建設、教育文化、社會福利及產業經濟等關鍵領域，團隊中的現任議員更多次被公民團體評鑑為「優質議員」，問政品質備受肯定。面對日益複雜的市政議題，成員們具備解讀預算與剖析政策的專業能力，不僅能精準反映民意，更能嚴格監督市府執行力，並同時兼顧不同族群的聲音，具體提升所有市民福祉。

3. 匯聚「進步力量」，打造高雄價值新典範：高雄的改變有目共睹，「進步」早已內化為這座城市的DNA，這驚人的蛻變是所有高雄人共同的驕傲。南方問政聯盟正是這股進步力量的堅定實踐者，始終站在守護高雄的最前線，成員們從當初挺身抵抗「韓流」，到投身「罷韓」光復高雄運動，不僅第一時間響應，更是全高雄率先設立罷韓服務據點的團隊，以實際行動捍衛高雄的尊嚴。聯盟成員將延續這份堅持，把進步力量帶進議會，致力推動性別多元平權、居住正義，淨零碳排（Net Zero）等進步價值。

高雄正站在城市轉型的關鍵時刻，市政建設不能停歇，南方問政聯盟全體成員已做好準備，將以最堅定的決心與行動力，承擔起延續光榮，開創未來的重責大任，不只要做市政的監督者，更要當一群為高雄「做工的人」，與每一位市民朋友並肩同行，捲起袖子務實做事，一起為高雄下一個階段的榮耀時刻共同打拼。

更多品觀點報導

川習熱線點名台灣 賴清德以四個不變應萬變？

新世代接棒 陳其邁子弟兵聯合登記參選

