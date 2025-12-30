賴瑞隆「搓湯圓不認兒霸凌」慘了 民調曝2族群支持度暴跌

賴瑞隆日前針對8歲兒校園疑涉霸凌風波，親上火線召開記者會道歉。（圖／中時新聞網YouTube）

民進黨高雄市長初選參選人、綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉霸凌女同學，賴27日三度出面定調非霸凌事件，且雙方達成和解、發表共同聲明。但女童家屬友人發生直呼「和解不代表事情沒發生」，賴瑞隆被質疑搓湯圓露餡。最新民調顯示，賴瑞隆在20-29歲支持度已狂跌22％，市區大票倉「鼓山三民」賴瑞隆支持度也下滑17％。

賴瑞隆上週宣告，雙方家長在共識下擬定聲明，包含三項重點：一、此案為衝突事件，非霸凌；二、呼籲外界停止對孩子貼標籤；三、部分媒體報導與事實不符，盼能更審慎看待校園事件。賴瑞隆27日再度發聲強調，事件起因為踢足球時發生的衝突，並非外界所稱的霸凌，且已與女學生家長充分溝通、達成和解，雙方也共同發表聲明，盼社會與媒體勿再標籤未成年孩子，讓事件就此翻篇。

不料29日有媒體報導指出，女童家屬友人怒批，賴瑞隆把「雙方家長和解」直接解讀為「該校校園內不存在霸凌行為」，實為倒果為因，與實際處理過程並不相符，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，更讓女童家屬傻眼「真的有點被出賣的感覺」。

粉專「迷津黨中央黨部」PO出賴瑞隆28日參加與高雄議長康裕成吃湯圓的活動照片，直酸：「瑞隆，你湯圓搓得不錯！」

胸腔科醫師蘇一峰30日發文嘲諷「賴兒啊，你打人把人關廁所太嫩了，賴爸爸教你什麼是大人的霸凌：先用權勢讓對方和解，然後自行公布，是孩子遊戲的衝突，不是霸凌！自以為天才的操作？」網友直言「小聰明改變不了霸凌的事實與本質」。

媒體人樊啓明指出，TVBS高雄市民調，原本被視為綠營最強棒的賴瑞隆，年輕選票呈現「雪崩式下跌」。柯志恩目前對上「最強棒」賴瑞隆僅落後2％（41％：39％），已在誤差範圍內的平手狀態。若對手換成許智傑、邱議瑩或林岱樺，柯志恩更是全面領先，勝幅在3％到7％之間。賴瑞隆兒子捲入霸凌疑雲，傷及綠營最重視的年輕票源。數據顯示，20-29歲年輕人對賴瑞隆支持度直接暴跌22％（從56％跌至34％），反觀柯志恩在該族群逆勢上漲。甚至在市區大票倉「鼓山三民」，賴瑞隆支持度也下滑17％，直接被柯志恩逆轉超車 ！

