賴瑞隆「政治秀」危機處理慢半拍？媒體人：反而證實了1件事

民進黨立委賴瑞隆8歲兒涉嫌校園霸凌同學，賴瑞隆今天(7日)二度召開記者會哽咽道歉。媒體人樊啓明表示，賴瑞隆周日一連串動作，看起來就像一場設計過的「政治秀」。只是賴瑞隆的危機處理還是慢了半拍，而且節奏尷尬，反而向外界證實了「他非常緊張這件事影響市長選舉」。

樊啓明今(7日)在臉書粉專貼文表示，來談談賴瑞隆校園霸凌風波的危機處理，賴瑞隆周日一連串動作，先是開記者會痛哭，隨即拋出跟對方家長的溝通影片，由於感覺是刻意安排媒體拍攝以及公開和解過程，看起來就像一場設計過的「政治秀」，不免任外界解讀賴瑞隆動機，就是想要保住2026高雄市長初選門票。

樊啓明點出，如此安排預期的效果不外乎：

1.悲情牌轉移焦點：「淚崩」是將自己從「強勢的加害者家長」轉換為「自責的父親」。情緒操作可把「霸凌」話題轉移到「天下父母心」。

2.政治止血：避免風波一直「延燒」。賴瑞隆拋出的「大和解秀」，想辦法處理源頭，「當事人都原諒了，外人還喊什麼燒？」試圖讓霸凌事件劃下句點。

樊啓明更指出，只是賴瑞隆的危機處理還是慢了半拍，而且節奏尷尬。 整起風波是在星期四曝光，而且早在10月份就發生，賴瑞隆拖到星期天才痛哭、和解，這種操作過於「公關導向」，代表這段空窗期有經過沙盤推演的「政治算計」。再加上賴瑞隆淚崩情緒過激，反而向外界證實了「他非常緊張這件事影響市長選舉」，在政治層面上賴瑞隆這一跤跌得不輕！

