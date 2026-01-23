賴瑞隆「日出照被扯成日落」藍白翻車！6綠營新人拿羅盤、尖叫雞破謠言

記者簡榮良／高雄報導

一張照片集滿政治口水，吵不完！民進黨才正式提名賴瑞隆為高雄市長參選人，隨即成為箭靶。賴瑞隆昨（22）日一早貼出早安日出照，被藍白支持者及側翼粉專質疑是拿夕陽魚目混珠，賴瑞隆反擊附上拍攝時間、地點等資訊，一票人全翻車。為此，市議員參選人洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮，今（23）日清晨親自前往大寮鳳林公路直播，以行動破除謠言，更手拿羅盤實測方位，連尖叫雞都帶出場，反諷敵營「早上只有雞會叫，沒有雞排吃」。

綠營6名新人，今（23）日清晨親自前往大寮鳳林公路直播，以行動破除謠言，更手拿羅盤實測方位，連尖叫雞都帶出場。（圖／翻攝畫面）

賴瑞隆22日清晨PO出一張行走在高雄街道上的照片，遠方日出相當顯眼，貼文寫下：「早安！繼續勤走基層，繼續為高雄打拚！高雄加油」；未料，早安圖竟釣出許多藍白陣營的支持者開酸：「這是夕陽吧！高雄的日出要過中央山脈」、「苦民所苦，睡到中午」、「這傢伙是把選民當笨蛋⋯這很明顯是夕陽啊」。對此，賴瑞隆也不甘示弱，貼出照片資訊，清楚顯示拍攝時間是1月22日清晨7時03分，地點是高雄大寮區新厝里。

藍白側翼質疑「用夕陽造假」全翻車，賴瑞隆曬證據打臉。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

硬把「旭日」錯指為「夕陽」，企圖帶風向攻擊賴瑞隆。高雄市議員6名參選人：洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮，今日清晨親自前往大寮鳳林公路直播，與市民共迎日出，以行動破除謠言。

在地出身、林園大寮區的參選人洪村銘手拿羅盤實測方位。他率先還原，賴瑞隆昨日一早即出席在地行程，助理捕捉到他在晨曦下的照片，作為貼文向市民誠摯問早。豈料，如此單純的照片，卻遭藍白側翼集體編故事。他反諷，從小學就知道太陽從東邊升起、西邊落下，網軍不但搞不清方向，也小看高雄人的智慧。

市議員6名參選人：洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮，今日清晨親自前往大寮鳳林公路直播，與市民共迎日出，以行動破除謠言。（圖／翻攝畫面）

第三選區參選人蔡秉璁則舉著手機以街景實測。他指出，只要打開地圖，即可看出照片中的陽光是從東向西照射。直言網軍造謠連功課都不做，草率到直接翻車。而如此不斷借題發揮的行為，也代表特定陣營意圖複製「韓流」的假資訊戰法已經開始了。

第四選區的參選人尹立則手拿「尖叫雞」道具。他說，會在清晨七點出現在現場迎日出的，是早上真的起得來的人，至於藍白側翼顯然是睡醒才開始編故事。他打趣道，早上只有雞會叫，沒有雞排吃。點破網軍一貫「不查證先抹黑」的套路。

同為第四選區的黃偵琳拿著手板分析側翼的「假消息流水線」。她說，第一個亂講，第二個跟著抄，第三個裝懂，接著整排側翼打卡上線，彷彿把地球自轉方向重新定義一次。直批側翼造謠臉不紅氣不喘，把假的講成像真的，什麼都能拗。

6位議員參選人共同指出，民進黨週三才正式提名賴瑞隆；週四多個側翼粉專便立刻啟動系統性抹黑，顯見理性認真專業的賴瑞隆已讓藍白紅陣營產生巨大壓力。（圖／記者劉秀敏攝影）

第九選區的參選人蘇致榮指出，側翼硬要指鹿為馬，這正是標準的協同作戰假消息。他質疑，躲在鍵盤後面的中央廚房大廚們，真的住在高雄嗎？看過高雄清晨的天色嗎？還是坐在台北就開始複製貼上？亦強調這些行為高雄人吞不下去。

第十選區參選人黃敬雅最後重砲指出，側翼連太陽的方位都敢造假，難怪什麼都能亂講。她直言，一群可能連林園、大寮在哪都不知道的人，長年住北部，連東西南北都分不清，憑什麼跑來教高雄人看太陽？呼籲這群「鍵盤地理大師」別鬧了。

6位議員參選人共同指出，民進黨週三才正式提名賴瑞隆；週四多個側翼粉專便立刻啟動系統性抹黑，從地理到天文全部能胡扯，顯見理性認真專業的賴瑞隆已讓藍白紅陣營產生巨大壓力。反酸網軍不只管到海邊，還要管到天上，連「太陽」都能被當作成負面素材，堪稱年度鬧劇。

