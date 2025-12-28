賴瑞隆一日從南到北 傾聽基層聲音

▲ 民進黨高雄市長初選參選人立委賴瑞隆今（28）日展開全天市場掃街及車掃行程。（圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選參選人立委賴瑞隆今（28）日展開全日市場掃街及車掃行程，自清晨從高雄最南端的林園出發，下午再轉往三民區車掃，傍晚抵達內惟黃昏市場與攤商、市民面對面互動，一日橫跨南北、從農村到市中心，展現堅定為民爭取服務機會決心。

▲ 賴瑞隆沿路與攤商及採買民眾握手問候，不少鄉親熱情招呼，市民朋友紛紛伸手比讚，主動要求合照；他也細心聆聽基層最直接的需求。（圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆提供）

賴瑞隆表示，未來四年是決定高雄能否邁向黃金十年發展的轉折點；懇請鄉親與他一起成為城市的最強後盾，延續大高雄的進步與光榮。

▲賴瑞隆轉往三民區展開車掃，車隊沿路揮手問候，巷弄間不時傳來加油打氣聲，許多市民停下腳步比讚、揮手，氣氛熱烈。（圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆提供）

賴瑞隆一早即現身林園早市，由議員參選人洪村銘陪同，沿路與攤商及採買民眾握手問候，不少鄉親熱情招呼，市民朋友紛紛伸手比讚，主動要求合照；他也細心聆聽基層最直接的需求。賴瑞隆表示，林園是高雄工業重鎮與農漁生活聚落，未來建設要兼顧產業、安全與生活品質，讓市民既能安心工作，也能住得更舒適便利。

隨後，賴瑞隆轉往三民區展開車掃，車隊沿路揮手問候，巷弄間不時傳來加油打氣聲，許多市民停下腳步比讚、揮手，氣氛熱烈。賴瑞隆強調，藉由最貼近基層的走訪行動匯集民意，形成團結高雄的力量；他將爭取每一份支持讓城市大步向前。

傍晚，賴瑞隆偕同議員簡煥宗、李喬如拜訪內惟黃昏市場，攤商忙碌中仍熱情握手相迎，也有民眾主動分享對市政議題的期待。賴瑞隆表示，高雄從傳統工業城市轉型成演唱會之都、亞灣科技走廊，城市在歷任市長的努力下越來越好。賴瑞隆承諾，未來將繼續推動建設不中斷、打通交通路網、產業接軌國際、從老到幼都獲得照顧，讓海線、山城、市區一同繁榮，打造真正均衡的幸福城市。

賴瑞隆感性表示，從政多年始終相信用腳步走進基層、聆聽市民心聲，才能提出切中需求的政策。今日從清晨到傍晚、從南到北，握緊的每一隻手、遇見的每一張笑容，都成為他堅定前行的力量。賴瑞隆更懇請鄉親作伙支持，讓其延續眾人共同守護的建設成果，一起把高雄推向下一個黃金十年。

