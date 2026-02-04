賴瑞隆、柯志恩支持度差距縮小 媒體人：「他」若不全力支持 綠營恐陷危機

雖然日前公布的最新民調結果顯示，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆(右)的支持度仍領先於國民黨高雄市長候選人柯志恩，但媒體人羅旺哲分析認為，如果陳其邁沒有「全力支持」賴瑞隆，綠營的選情將可能陷入危機。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 隨著 2026 縣市長選舉日期不斷逼近，各黨派紛紛推出自己支持的候選人，並展開行動積極爭取選民的支持。雖然高雄長期以來被視為綠營的鐵票倉，但近期公布的最新民調結果卻顯示，民進黨市長候選人賴瑞隆與國民黨市長候選人柯志恩間的差距出現縮小的趨勢。媒體人羅旺哲也針對高雄的選情進行分析，認為如果現任市長陳其邁沒有「全力支持」，綠營就可能陷入危機之中。

根據《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司日前公布的最新民調結果，在 1 月底進行的電話訪問抽查中，有 43.9% 的受訪民眾表態將在年底的市長選舉中支持賴瑞隆，支持柯志恩的民眾則占比 32.3% ，兩者差距為 11.6% 。然而，與該公司 1 月中旬公布的民調結果相比，雙方的差距從 29.7% 大幅縮減，高雄民眾對兩黨候選人的支持度變化也引發社會輿論的廣泛關注。

針對雙方支持度大幅縮減的現象，羅旺哲近期出席電視節目《 57 爆新聞》時指出，由於賴瑞隆目前仍掌握領先優勢，對民進黨來說有「吃下定心丸」的作用。羅旺哲也認為，綠營可能憑藉該份民調，徹底打消地方支持者對「換隆」的期待。

羅旺哲表示，綠營派出賴瑞隆參選高雄市長，讓國民黨勝選的機會稍微上升了一點，「如果改由邱議瑩出馬，柯志恩的勝算可能反而變低」。羅旺哲稱，雖然鳳山區、大旗美地區過去都是「綠到出汁」的鐵票倉，但柯志恩在上述地區的支持度都保持領先，「並不是完全沒有機會」。羅旺哲強調，藍營只要保持地區的領先優勢並逐步「打回都市區」，就有勝選的機會。

羅旺哲也進一步指出，除了選民的支持外，高雄市長陳其邁的態度也可能成為此次選舉的關鍵，「陳其邁現在還有 6 至 7 成的支持度，如果全力相挺，賴瑞隆就妥當了；但如果陳其邁只出一半的力量，賴瑞隆相對來說就會比較危險」。

