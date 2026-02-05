賴瑞隆、柯志恩誰能勝出？吳子嘉點評：這人是黨內前所未有最弱的參選人

​2026高雄市長選戰競爭激烈，民進黨立委賴瑞隆日前在初選勝出，代表綠營參選，而國民黨立委柯志恩則早已開始布局。對於這場年底的高雄市長之爭，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，賴瑞隆是沒有魅力的人，在民進黨內來講，他是前所未有最弱的一個參選人。

吳子嘉在節目《董事長開講》中引述民眾黨主席黃國昌接受媒體專訪的發言。黃國昌稱，「各縣市不會出現藍白分的三腳督」，吳子嘉認為這一點很好，「黃國昌把原則講清楚，做大事、講原則。」另外，黃國昌提到，在野黨最大戰略是打下高雄，他也稱「賴瑞隆是完全沒有魅力的政治人物，對在野黨來說是一個千載難逢的機會」。

吳子嘉認同說，賴瑞隆這一次在民進黨內來講，是前所未有最弱的一個候選人。看一下歷屆候選人，從陳菊開始， 陳其邁很強，當過行政院副院長，而賴瑞隆的名字，有些台灣人甚至叫不出來，所以他確實是沒有魅力的人。

吳子嘉接著表示，黃國昌肯定柯志恩「很優秀」，柯志恩的回應很妙，她說「如果黃國昌跟柯文哲來站台的話，就有機會打贏」，柯志恩趁此機會吃黃國昌的豆腐，但照理論上講，柯文哲過來打高雄市長選戰會不會贏？不知道。柯志恩是不是一定會輸？也不知道。

