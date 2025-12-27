賴瑞隆：玩足球引起的衝突卻被抹黑成霸凌傷害到所有孩子

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案出現大逆轉，雙方家長今(27)日共擬聲明，認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案；賴瑞隆今天下午進一步說明，強調這是因為玩足球引起的衝突事件，不要讓8歲孩子的衝突事件被抹黑定位成霸凌，這會傷害到所有孩子，是不公平且不正確的。

賴瑞隆今天受訪表示，雙方家長都認為，這是一個8歲孩子之間，因為足球引起的衝突事件，並不是霸凌，隔天之後孩子也玩在一起。但很多媒體都用「霸凌」去定義，這並非事實，雙方家長認為必須跟社會做清楚說明。

賴瑞隆強調，這段時間有些媒體與民嘴「不斷標籤化孩子們」，他認為這是不正確的，也會傷害到未成年的孩子。雙方父母認為有必要喊話，這會影響孩子一輩子的身心發展 ，「呼籲部分媒體與民嘴不要再標籤化孩子，這也違法兒少法的相關規定!」

賴瑞隆說，這段時間部分媒體有些不實報導，造成社會困擾 ，有些細節其實雙方父母不便多作說明 ，但有些不是事實的報導造成孩子相當大傷害，再次呼籲部分媒體善盡求證責任，不要放任不實報導一再傳遞而傷害到孩子。

賴瑞隆說明，雙方家長已於上週六(20日)又碰面，依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，於昨天(26日)簽署調和同意，今天同意共擬聲明，達成三項共識，認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案件。他重申「不要讓8歲孩子的衝突事件，被抹黑定位成霸凌事件，傷害到所有孩子，這是不公平且不正確的!」

據了解，賴瑞隆8歲兒子今年10月在足球遊戲時，與同學產生爭執，當時學校介入輔導並與兩學生溝通，學校當時說處理完畢，但沒想到後來遭指控霸凌其他同學，鬧得沸沸揚揚。

