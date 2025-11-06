賴瑞隆：生育津貼增至5萬 敬老卡加碼上萬點

民進黨立委賴瑞隆舉辦「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃記者會。(記者田裕華攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨2026高雄市長初選將於下週起領表開跑，爭取提名的立委賴瑞隆今(6日)發布「希望高雄：幸福首都工程」的5大計劃政見，包括生育津貼從每胎新台幣3萬元提高至5萬元，育兒津貼也從每月5千至7千、提升至每月7千至1萬元，市民敬老卡更從每年1200點加碼至15000點。

賴瑞隆今天在立法院召開記者會，指出高雄面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，因應國際企業進駐可能帶來的新興人口趨勢．須超前部署做好準備。他以「敢生、樂養、好托、安老」為政見核心，提出社福藍圖。

「希望高雄：幸福首都工程」的第一項計劃為「高雄好友善」，賴瑞隆說明，將以成立高雄育兒基金，不僅要建立永續的育兒支持系統，還要創造完整可信賴的友善環境，例如規劃廣設特色化兒童公園、小型兒童圖書館、整合型親子館，提供課後共學、遊戲化探索教育的場域，使育兒成為親子共好的旅程。

其次是「高雄好孕來」，生育津貼從每胎3萬元加碼至5萬元，並搭配中央補助10萬元，同步依據自身需求搭配贈送「高雄寶貝禮包」，作為支持新手爸媽的第一小步；同時也將擴大推動孕婦醫療諮詢及心理支持方案、爸爸育兒衛教、企業友善生育認證、重回職場支持計劃。

賴瑞隆續指，第三是「高雄好養育」，育兒津貼配合物價趨勢，從現行每月5千至7千、提升至每月7千至1萬元，鼓勵多子女家庭；並規劃增加公托據點並改善從業人員待遇，讓家長可就近在經認證的環境安心送托。

因應高雄目前的老年人口超過55.8萬人、占全市20%，賴瑞隆說，第四項為「高雄好關懷」，讓市民敬老卡從每年1200點提升至15000點，並且擴大運用範圍。最後一項「高雄好樂齡」，將全面盤點建立友善步道、廣設長者友善公園、銀髮健身俱樂部；並透過熟齡志工計畫、擴大終生學習能量等，讓長輩在地安老。使高雄成為亞洲樂齡指標城市。

