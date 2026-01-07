賴瑞隆「真誠無畏之夜」凸顯市長格局

▲ 賴瑞隆上週末在鳳山舉辦的「真誠無畏之夜」，現場座無虛席。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選進入倒數階段，賴瑞隆4日晚間舉辦的「真誠無畏之夜」造勢活動，成為政壇高度關注的焦點。從里長站台規模、群眾氛圍到政治風格對照，更被視為觀察高雄基層意向的重要指標。有知情人士直言，當造勢逐漸變成數字競賽，賴瑞隆卻選擇以格局與誠信應戰。因此也被地方視為市長初選具代表性的關鍵一役。

活動現場超過300位里長公開站台表態規模罕見，一位熟悉地方生態的知情人士指出，以高雄全市890個里計算，若扣除國民黨籍里長約百位，其餘多為無黨籍及民進黨；而在黨內初選階段即有超過300位里長表態支持，且以無黨籍為主，規模之大在歷年港都百里侯選舉脈絡中前所未見。

該人士分析，里長作為最貼近民意的基層節點，其集體動向往往反映市民對治理能力的期待。此次「挺賴」態勢已非單點動員，更明確呈現出結構性的基層態度。

▲ 賴瑞隆上週末在鳳山舉辦的「真誠無畏之夜」，獲得超過300位里長公開站台支持。（圖／翻攝畫面）

除了傳統基層動員外，現場另一項引發討論的現象，是來自民眾自發性的應援行為。活動中可見大量手作看板、創意字卡，甚至出現年輕支持者製作的「應援手板」，寫上「我推的賴瑞隆」「隆隆一生推」「Larry 我愛你」等新世代語彙，形成類似演唱會文化的支持氛圍。

有不少網友笑稱，被視為「高雄演唱會經濟推手」的賴瑞隆，連造勢場合都有別於傳統場次，讓人彷彿置身演唱會；從舞台設計、字卡視覺到燈光特效，整體質感受到不少肯定。亦有年輕世代指出，這樣的場景讓人開始期待，若由擅長城市行銷的團隊接棒，高雄可望承接陳其邁市府的風格，並在美感與城市品牌上持續進化。

有政壇人士則評論，賴瑞隆曾歷任市府建設、觀光、新聞、海洋局等政務官，對城市故事敘事與公共溝通熟稔，其團隊在活動展現的整體調性，也被視為一種「治理前的測試」，讓不少年輕選民感到安心。

此外，「傳統三山」之一的鳳山向來是選戰兵家必爭之地，近期多位參選人皆選擇在同一處鳳西捷運旁空地舉辦大型造勢，並接力喊出不同規模的人數，形成同場地拚場、同口徑拚聲勢的特殊現象。

就有人直言，對照邱議瑩11月底喊出5萬人、許智傑12月喊出7萬人、林岱樺接續喊到10萬人，各方陣營不約而同把「人數」拉成主敘事，彷彿愈喊愈高，聲勢就越高；但同一塊場地、同一規模條件下，賴瑞隆卻選擇不加入「喊人數」競賽。

該人分析，場地容量存在客觀上限，政治人物若一味堆疊數字，最後容易落入喊得越大、質疑越大的輿論風險。反觀賴瑞隆活動後釋出的空拍畫面，現場座無虛席，加上大進場動線行走超過十分鐘，現場熱度與支持規模具體可見。在「人人拚數字」的氛圍下，賴瑞隆不喊、不比、不灌水的作法，與其他人形成強烈對照，也更符合其一貫樸實務實的政治性格，並把焦點拉回可被驗證的真實組織能量。

另外有人私下形容，從該場造勢可見，賴瑞隆不僅展現對市政的熟稔與政策藍圖，更重要的是呈現出團結不同群體的整合能力。活動後，不少基層公開表態支持，地方也出現大量自發性串連與擴散拉票的集體現象，顯示信心正在快速累積。

初選進入最後一週之際，從里長結構、群眾氛圍到政治風格的對照來看，地方針對「市長要支持誰」的態度已清晰。對高雄而言，「真誠無畏之夜」不只是一次造勢場面，更像是一場關於市長格局、治理信任與真實動員的集體評量，也被視為影響初選走向的關鍵活動。

