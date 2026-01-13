賴瑞隆「第一時間致電3對手」秒刪文？粉專PO截圖引熱議

左起為參加本次高雄市長初選的民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑。（合成圖／資料照）

民進黨高雄市長初選今(13日)結果出爐，由綠委賴瑞隆出線，但媒體人樊啓明認為，綠營整合裂痕比想像中更深，選情仍有不小隱憂。有粉專PO截圖指出，賴瑞隆一度曾發文表示已第一時間致電對手邱議瑩、許智傑、林岱樺，但7分鐘後隨即刪文，原因引發網友熱議。

樊啓明指出，民進黨的選情仍有不小隱憂，賴瑞隆的仇恨值雖不高，但也沒什麼人設紅利，他示警，「綠營整合的裂痕比想像中更深。」

9.8萬追蹤的粉專「政知局」PO出一張臉書截圖指出，賴瑞隆出線後，第一時間致電3對手致謝並強調團結，僅「致謝」7分鐘就整段刪掉。

賴瑞隆疑似曾發文喊出「謙卑承擔、團結高雄」，並稱「剛才，我已經在第一時間致電邱議瑩委員、許智傑委員、林岱樺委員，感謝三位同志在這段時間展現的高度與風度。初選過程中，我們相互砥礪，以各自的方式為共同熱愛的家園擘劃願景。事實上，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。」

但賴瑞隆粉專目前已不見該文，另發長文強調：正如他在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量，2026年要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。

之前賴瑞隆粉專曾PO出監察院長陳菊黑白照，稱「想念陳菊（花媽）」，隨即刪文，引發熱議。如今疑似又刪勝選文，更是聯想不斷。

媒體今(13日)採訪時，現場要求賴瑞隆是否願意打電話給對手展現團結，賴瑞隆直言「都已經打過了，這樣太刻意了，謝謝！」邱議瑩僅以0.6188％落敗，她表示，自己已經盡了最大的努力，已在第一時間與賴瑞隆通電話，向他道賀，期待未來持續一起為高雄打拚。

網友表示「高雄唯一支持柯志恩」、「想也知道邱議瑩、林岱樺很不爽」、「這是哪招」、「霸凌有用嗎？還真有」、「吞不下，高雄人是剽悍的」。

