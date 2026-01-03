綠高市長初選政見會 賴瑞隆：若初選失敗 親自站第一線陪候選人奮戰。民進黨提供

民進黨高雄市長初選今舉行提名政見會，立委賴瑞隆表示，如果結果不是他出線，將在第一時間尊重結果，公開承認、公開祝福；並親自站在第一線，陪同候選人奮戰。

被媒體人問到，台北舉辦雙城論壇缺乏國際化，未來要如何推動高雄國際化；立委賴瑞隆表示，高雄在謝長廷、陳菊、陳其邁的接力下，走在國際化正確的道路上。賴瑞隆也說，從2010年擔任新聞局長時，高雄市營利事業銷售額為3.9兆；直到2024年已經超過6兆，高雄在眾人努力下越來越好，也更具國際競爭力。

賴瑞隆說，2009年協助陳菊市長舉辦最成功的世界運動會、2010年擔任觀光局主秘開始開創演唱會、2013年擔任新聞局長引進黃色小鴨，且高雄更舉辦港灣城市論壇，邀請許多國家來到高雄，而我做為執行秘書參與琦中；讓全世界看見高雄是擁有山海河港的美麗城市，未來將持續讓高雄走向國際。

賴瑞隆指出，柯志恩標榜這柯不一樣，但所作所為都跟國民黨一模一樣，不顧高雄權益，同意了對南部、高雄不公平的財劃法，顯示這柯跟國民黨沒有什麼不一樣；所以守住高雄、守護高雄非常重要，自己則是最佳的選項，呼籲高雄市民一定要堅定做出抉擇延續光榮。

針對團結議題，賴瑞隆堅定指出，假設初選由他出線，他會第一時間團結其他候選人，與戰友們一同守住高雄；如果結果不是他，將在第一時間尊重結果，公開承認、公開祝福；並親自站在第一線，陪同候選人奮戰。然而，縱觀去年5月至今的民調結果，他都居冠，有信心將成為最後出線者；若出線也將全力團結大家，延續陳其邁執政光榮。他也懇請市民朋友在初選民調支持他。

被問到台北舉辦雙城論壇缺乏國際化，未來要如何推動高雄國際化，以及推動雙語政策的構想。林岱樺則回應，高雄要做為國際化的城市，必須從產業開始國際化！

她說，在科技產業上，全世界都需要台灣的半導體產業，要將傳產導入半導體設備國產化，為中小企業爭取國際訂單。在軍工產業上，不論賴清德總統、美國川普總統還是日本高市早苗首相，都強調要投資軍工產業，高雄有條件做為國際非紅供應鏈的關鍵城市，將爭取國際訂單帶來上千億產值。

對於語言政策上，林岱樺指出，她在立委時就在選區推動校校有外師，幫助偏遠地區的學子也能像貴族學校學英文。林岱樺強調未來到高雄市長，要對市立學校的教育有信心，未來擔任市長時，將推動班班有外師，強化公立學校的雙語教育。

林岱樺向提問人掛保證，未來若擔任市長，將在財政上把餅做大，增加營業額與人口遷入。在城市安全上，要強化民防應變，並用AI預防危險。在城市國際化上，將推動三大護國產業與跨港雙塔纜車，幫助傳統產業與觀光業接軌國際，為高雄創造新的發展契機。

