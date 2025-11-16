南部中心／蘇晟維、呂彥頡 高雄報導

距離民進黨高雄市長的初選民調，只剩下不到兩個月的時間，為了爭取出線，16日候選人行程滿檔，賴瑞隆攜手名嘴王瑞德在楠梓車掃，而許智傑則帶著議員參選人也在楠梓的市場拜票，而邱議瑩難得不跑選舉行程，參加民間特搜的考核，扮演起被救援的登山客，也同樣不輕鬆。

拚初選！賴瑞隆、許智傑勤跑基層 邱議瑩參加特搜考核扮「傷患」

邱議瑩16日下午參加特搜隊救援考核，擔任被救援的民眾，躺在軟式擔架上被送出。（圖／民視新聞）

一身輕裝來到昔日柴山底下的防空洞，立委邱議瑩跟丈夫，中央社董事長李永得，不是來爬山，而是來參與民間特搜的訓練考核，充當被救援的對象，民進黨邱議瑩笑說，「假公濟私，因為我也很久沒有跟他一起來爬山了，雖然只有走五分鐘的山路」，但難得夫妻兩人一起同框，卻是表現很生疏，笑說為了拚選戰，平常要見面都很困難，最怕空氣突然安靜，幸好緊接著大批搜救人員，接踵而來。

拚初選！賴瑞隆、許智傑勤跑基層 邱議瑩參加特搜考核扮「傷患」

邱議瑩難得與丈夫李永得同框，笑說彼此最近太忙有點生疏。（圖／民視新聞）聽到設定情境是"受傷的情侶"，兩個人都笑了出來，包紮完右腳，放上軟式擔架綁緊，用繩索將人送出，整個過程完全逼真演練，雖然難得不跑市長選舉行程，同樣也不輕鬆，邱議瑩回想起在軟式擔架上的過程，她說，「真的很緊張，我覺得那一刻我好像真的就是受傷，真的是在被救援的人了，然後我想的是這些救難隊的同仁，要如何的克服這麼多山裡面的障礙。」

拚初選！賴瑞隆、許智傑勤跑基層 邱議瑩參加特搜考核扮「傷患」

許智傑到楠梓莒光市場，與議員參選人一起拜會民眾。（圖／民視新聞）

立委許智傑則是到楠梓的菜市場，直接來段順口溜，化身最強叫賣員，跟民眾近距離互動，更有如母雞，帶著選區的議員參選人，要展現自己的團結氣勢，民進黨立委許智傑說，「感受到鄉親給我和議員，及在地里長的鼓勵和熱情，還有到甘蔗攤位，感覺像倒吃甘蔗一樣越來越甜。」

拚初選！賴瑞隆、許智傑勤跑基層 邱議瑩參加特搜考核扮「傷患」

賴瑞隆再度合體王瑞德，在楠梓掃街。（圖／民視新聞）

賴瑞隆同樣也選在楠梓，再度找來名嘴王瑞德，也在楠梓合體掃街，緊接著還要辦地方說明會，同樣行程滿檔，賴瑞隆說，「楠梓的部分，確實也是我們持續要加強的地方，所以今天也特別拜託瑞德哥，第19度南下來到楠梓晚一點到岡山。」把握最後兩個月的衝刺，選將們各自跑行程，爭取選民青睞。

原文出處：拚初選！賴瑞隆、許智傑勤跑基層 邱議瑩參加特搜考核扮「傷患」

