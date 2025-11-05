賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰

​民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。

謝寒冰在《57爆新聞》節目中表示，從1日的岡山造勢晚會就可以發現，林岱樺即便身陷涉貪爭議，其基層實力仍是非常強悍，勢必會對賴清德、有意挑戰高雄市長的民進黨人士造成不小的壓力。

至於林岱樺喊話願賭服輸、要求公平競爭一事，謝寒冰認為，林岱樺怎麼說是一回事，若她的支持者不願服輸，那對民進黨的影響會非常大。謝寒冰補充，民進黨現在對林岱樺的處理方式都要很謹慎，否則可能會造成林岱樺支持者的反彈。

至於可能挑戰高雄市長的人選，謝寒冰指出，在立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩三人之間，賴清德仍將賴瑞隆視為優先人選，若能把他（賴瑞隆）的聲勢拉起來、就可以直接讓他出線，但如果拉不起來，就可能直接改派潘孟安下來選。

謝寒冰表示，若賴瑞隆、許智傑、邱議瑩等人民調相差不大，導致找不出合適的人選，民進黨可能會派潘孟安親自出馬。

