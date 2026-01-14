賴瑞隆「這案子」還沒翻頁？媒體人分析選情

▲民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，將對決國民黨參選人柯志恩。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，將對決國民黨參選人柯志恩。媒體人羅旺哲指出，賴瑞隆未來還要面臨「美濃大峽谷」、「柏油山」等舊案的挑戰，外界關注他如何改善高雄市，更何況，賴的兒子過去曾被指控霸凌的爭議「還沒翻頁」，加上上述舊案，壓力全落在他身上，未來要處理的問題將直接影響選情。

羅旺哲在政論節目《57爆新聞》中分析高雄未來選情，再談到柯志恩，羅旺哲透露，他自己是高雄女婿，常回高雄觀察，發現柯的選舉看板集中在市區，顯示柯對選戰投入頗深，也展現相當努力與拚勁。整體而言，高雄市長選戰除了民進黨內部壓力外，賴瑞隆如何處理舊案與提升施政形象，將成為選民關注焦點；同時，柯志恩積極布局市區，也將對賴構成挑戰。

